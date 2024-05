Leia os números atualizados da tragédia no Sul

Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que 55 morreram por conta das chuvas; o último boletim foi às 18h deste sábado (4.mai)

PODER360 4.mai.2024 (sábado) – 18h01



A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou às 18h deste sábado (4.mai.2024) que o Estado tem 55 mortes confirmadas e 7 em investigação por conta das chuvas. Outras 74 pessoas seguem desaparecidas. Há ainda 13.324 pessoas em abrigos e 69.242 desalojadas. No total, mais de 400 mil foram afetados.

Os temporais na região começaram no domingo (28.mar). O governador Eduardo Leite (PSDB) decretou estado de calamidade pública na 4ª feira (1º.mai). O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu a situação na 5ª feira (2.mai).

O Poder360 traz abaixo a atualização dos principais números da tragédia no Sul:

