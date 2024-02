Drones, reconhecimento facial e mais de 12 mil PMs: governo do Rio divulga plano de segurança para o Carnaval

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e secretários apresentaram nesta segunda-feira, 5, o planejamento para o Carnaval. Neste ano, a cidade contará com um efetivo de mais de 12 mil PMs e cerca de 3.300 policiais civis. Assim como aconteceu na virada do ano, também serão utilizados equipamentos de reconhecimento facial, com câmeras em três estações de metrô, Copacabana, Ipanema e Leblon, na Supervia e na própria Sapucaí. Drones também serão utilizados durante dos dias de folias. Ao todo serão seis torres de observações com agentes. As medidas visam dar mais segurança para os foliões. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 5, durante entrevista à imprensa. “Este ano o estado está fazendo o maior investimento do carnaval para todos os grupos e para o carnaval de rua. Nossa ideia é que seja um carnaval democrático, não só para os que estão no Grupo Especial, na elite”, disse Castro. A cidade do Rio de Janeiro deve registrar ocupação máxima durante os dias de folia, no restante do Estado, a expectativa é que a rede hoteleira chegue em 85% de ocupação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do aumento da segurança, também haverá campanha de conscientização sobre a dengue. Como mostrou a Jovem Pan, a cidade do Rio de Janeiro bateu record de internações pelam doença. Apenas em um dia de janeiro, o Rio bateu o recorde de 362 pessoas internadas, a maior quantidade desde que os registros começaram em 1974. No mês de janeiro deste ano, a cidade registrou cerca de 10 mil casos da doença, o que representa quase metade de todos os casos de 2023. Até o momento, não há confirmação de mortes, mas três óbitos estão sendo investigados.

Campanha contra o assédio também estão em vigor e a equipe de saúde estará mobilizada para proteger os moradores e os turistas durante este período. ” Teremos um que será cancelado se cometer assédio e o “boylixo”. No ano passado comunicamos de forma carinhosa, mas agora seremos diretas”, disse a secretário de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar. Neste ano também, os superblocos de carnaval terão distribuição de água. A medida, que já entrou em vigor em alguns blocos de pré-carnaval. Essa decisão vem após o trágico episódio que aconteceu no final do ano passando quando uma fã da Taylor Swift morreu por exaustão térmica. A água será disponibilizada pelo Cedae (Companhia Estadual de água e Esgotos do Rio de Janeiro), empresa responsável pela captação e tratamento de água do Rio. Para se hidratar, os foliões só precisam se direcionar para um dos pontos de distribuição de água potável que foram colocados nas ruas por onde passam os megablocos.