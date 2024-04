RJ pede ao governo Lula prorrogação da Força Nacional pela 3ª vez

Reprodução

1 de 1 Governo Força Nacional – Foto: ReproduçãoO governo do Rio de Janeiro pediu na noite desta segunda-feira (29/4) ao Ministério da Justiça a prorrogação da ação da Força Nacional no estado. É a terceira vez que o Executivo fluminense pede a extensão da medida nos últimos seis meses.

A Força Nacional está no Rio de Janeiro desde outubro de 2023. O ex-ministro da Justiça e agora ministro do STF Flávio Dino estendeu a atuação dos agentes no estado uma vez, em janeiro deste ano.

No final de março, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, atendeu a um pedido do governador Cláudio Castro e prorrogou por mais 30 dias a ação da Força Nacional no Rio de Janeiro. O prazo dessa segunda extensão acaba nesta terça-feira (30/4).

Cerca de 300 homens e mulheres de nove estados foram deslocados para o Rio de Janeiro com o objetivo impedir a entrada de armas e drogas nas rodovias federais que cortam o estado. Em novembro, com um mês de duração, a operação já tinha custado mais de R$ 10 milhões ao Ministério da Justiça.

