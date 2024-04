Dupla é presa em rodovia com mais de 300 celulares sem notas fiscais

São Paulo – Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira (29/4) na rodovia Assis Chateaubriand, em Narandiba, no interior de São Paulo, com mais de 300 celulares estrangeiros sem comprovação fiscal.

Os aparelhos foram encontrados no compartimento de carga de um caminhão, com placas de Cascavel, no Paraná, foi abordado pela fiscalização no km 489, no sentido norte da via, durante a operação Impacto.

Mais de 300 celulares sem notas fiscais foram apreendidos em Narandiba, interior de São Paulo Divulgação/Polícia Militar Rodoviária

No total, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária, apreendeu 315 celulares importados durante a fiscalização de um caminhão. O veículo também foi apreendido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista e o passageiro, de 45 e 48 anos, foram detidos pelo crime de descaminho.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente, onde permanecem à disposição da Justiça.