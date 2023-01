Dupla faz funcionários de empresa reféns e rouba carga de celulares na Rodovia Anhanguera em SP

Dois homens fizeram funcionários de uma empresa de reféns e roubaram um carga de celulares na Rodovia Anhanguera, na altura de Vinhedo, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira, 26. Até o momento ninguém foi preso e a carga não foi recuperada. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas são três homens: de 21, 32 e 39 anos. Ainda segundo o B.O, as vítimas relataram aos policiais que trafegavam pela rodovia quando foram abordados por dois homens em um HB20, sendo que um deles estava armado. Em seguida, um dos suspeitos entrou no caminhão e mandou as vítimas seguirem o automóvel. Posteriormente, pararam os veículos e os suspeitos roubaram a carga utilizando um pé de cabra e, em seguida, fugiram do local. Cerca de 500 aparelhos celulares foram levados pela dupla. A Polícia Civil investiga o caso e solicitou a realização de exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como roubo de carga pela Delegacia Policial de Vinhedo.

