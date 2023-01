Dúvida contra o Jacobinense, Léo Gamalho participa de coletivo no Vitória

Léo Gamalho ainda não tem presença confirmada no jogo contra o Jacobinense, mas treinou com o elenco pela primeira vez após a cirurgia no antebraço. Nesta terça-feira (31), o centroavante participou de um coletivo comandado pelo técnico João Burse, na Toca do Leão.

O jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano será disputado na quinta-feira (2), às 19h15, no Barradão. Léo Gamalho voltou a treinar no último sábado (28), só que separado do elenco. Ele ainda terá uma segunda atividade junto com o grupo, na quarta-feira (1º), mas ainda será reavaliado pelos médicos do clube, que definirão se o atacante poderá ficar à disposição para voltar ao time.

“Como o ferimento foi em campo, com terra, o risco de infecção era muito grande. Precisamos mantê-lo com antibiótico para diminuir o risco de infecção. A volta dele está condicionada à melhora clínica total da lesão. Como está muito sintomático, com dor no local, o edema é relevante. Há dor nos movimentos da mão e do punho”, explicou o médico do Vitória, Marcelo Cortes.

“Estamos condicionando ele do ponto de vista físico e introduzindo aos poucos no treinamento. A participação dele contra o Jacobinense é uma possibilidade, mas depende de uma série de fatores que envolvem inclusive a segurança do atleta. Estamos fazendo o possível para que ele possa ser aproveitado nos dois próximos jogos”, completou. Depois do jogo contra o Jacobinense, o Vitória enfrenta o CSA, domingo (5), às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela Copa do Nordeste.

Léo Gamalho desfalcou o Vitória nos últimos dois jogos, contra Doce Mel e Bahia. Como adiantou o CORREIO na semana passada, o jogador de 36 anos se chocou com um material de treino do clube, a barreira em formato de bonecos, usada principalmente para atividades que visam aperfeiçoar a bola parada, durante o treinamento do dia 24.

“Ele teve um ferimento no antebraço durante o treinamento e foi profundo o suficiente pra que a gente fizesse uma intervenção cirúrgica nele. Imediatamente levamos para o hospital e fizemos uma pequena cirurgia para reparar e saber as estruturas lesionadas, já que foi profundo. A gente percebeu que foi profundo realmente, não envolveu o nervo, apesar de ter sido localizado em cima dele, um nervo importante do antebraço, mas não houve nenhuma lesão grave”, detalhou Marcelo Cortes.

O médico também informou que o clube irá substituir a barreira fixa em que Léo Gamalho se machucou por uma outra de modelo inflável. “Foi uma preocupação do departamento médico com a diretoria. Onde Léo se feriu foi um objeto de barreira fixa, onde se esbarrou no treinamento e terminou se machucando. Já está sendo passado para a diretoria para fazer a troca dessas barreiras por barreiras móveis e mole, com bonecos infláveis com peso embaixo para diminuir o risco dessas lesões voltarem a acontecer com outro atleta”, disse.

Principal contratação do Vitória para a temporada, Léo Gamalho era titular antes do acidente. Ele começou em campo contra Juazeirense e Santa Cruz, mas foi substituído por Santiago Tréllez contra Doce Mel e Bahia. O colombiano era o dono da posição nos primeiros quatro jogos da temporada, perdeu o posto e não aproveitou as duas novas oportunidades que teve como titular. Passou em branco e ainda desperdiçou chance clara de gol no Ba-Vi.

Prorrogação

O Vitória prorrogou o contrato do zagueiro Marco Antônio até 31 de dezembro de 2024. Revelado na Toca do Leão, o defensor foi um dos destaques do rubro-negro na campanha de acesso à Série B do Brasileiro. Marco Antônio iniciou a temporada entre os titulares, mas perdeu posição. Atualmente, a zaga está sendo formada por Camutanga e Dankler.