É complexo conviver com BC não indicado por Lula, diz Haddad

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse que a experiência de conviver com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem sido “extremamente complexa”. Segundo ele, isso se explica porque o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não escolheu um nome próprio para comandar a autoridade monetária em 2023.

“Está sendo uma experiência extremamente complexa conviver com um presidente do Banco Central que você não escolheu”, declarou o ministro em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo publicada neste sábado (27.abr.2024).

O Banco Central é uma instituição com autonomia operacional. Os 8 diretores e o presidente têm mandatos de 4 anos –que não coincidem com o período eleitoral do Poder Executivo.

Lula só conseguirá obter maioria das cadeiras em 2025, quando Campos Neto e outros 2 diretores terminam o mandato.

O presidente da autoridade monetária está em seu último ano de mandato, que termina em 31 de dezembro de 2024. Defende que um sucessor seja escolhido por Lula antes do fim do ano, para que o nome seja aprovado no Congresso antes de o mandato do BC virar.

A relação do governo atual com Campos Neto é conturbada por parte da equipe do petista. Desde que assumiu o Planalto em 2023, Lula critica o patamar elevado dos juros. As críticas continuaram mesmo depois do início dos cortes na Selic. O presidente disse em 11 de março que Campos Neto contribui para um “atraso monetário” no Brasil.

PATAMAR DA SELIC À Folha de S.Paulo, Haddad disse não esperar um aumento na taxa básica de juros. Segundo ele, o movimento de desaceleração da inflação não justifica esse tipo de atitude.

“Não sou diretor do Banco Central, mas, para mim, seria uma enorme surpresa, com a inflação de março em 0,16% [o aumento da Selic]. Estão pedindo o quê da economia brasileira?”, declarou.

A taxa base está em 10,75% ao ano. A autoridade monetária fez a 6ª redução de 0,5 ponto percentual em 20 de março.

Entretanto, o BC sinalizou que o último corte seguido de meio ponto percentual na taxa básica deverá ser realizado na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), em 7 e 8 de maio. As quedas podem ser menores ou sequer existirem nos encontros seguintes.

Juros mais altos tendem a controlar a inflação, ou seja, o aumento de preços em geral. O crédito mais caro desacelera o consumo e a produção. Como consequência, os preços não aumentam de forma tão rápida. Foi a estratégia que Campos Neto usou em 2022 e 2023 para desacelerar o índice de preços.

NOVAS MEDIDAS FISCAIS Ao jornal, Haddad afirmou que o governo fará novas iniciativas com o objetivo de equilibrar as contas públicas, mas que ainda não pode divulgar especificamente quais são porque tudo está “em estudo”.

Durante sua gestão à frente da Fazenda, o ministro tenta emplacar medidas para aumentar a arrecadação por meio da cobrança de impostos. É uma tentativa de zerar o deficit fiscal do Brasil –meta considerada por especialistas como inexequível.

Algumas dessas medidas tramitam ou tramitaram no Congresso. Outras estão em análise do STF (Supremo Tribunal Federal), como no caso da desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia e a municípios com até 156,2 mil habitantes.

“O Ministério da Fazenda enfrenta rounds. Cada 6 meses é um round. No ano passado ganhamos o 1º e o 2º rounds. Estamos agora no 3º round, no Legislativo e no Judiciário”, declarou Haddad à Folha.