É hoje! Vitória decide classificação no Baiano contra o Barcelona de Ilhéus

Evitar que um filme se repita pelo quinto ano seguido é a missão do Vitória na tarde deste domingo (26), quando o time tenta classificar para as semifinais do Campeonato Baiano, algo que aconteceu pela última vez em 2018. E depois de quatro temporadas de vexame, o Leão não depende só dele para alcançar o objetivo. O adversário é o Barcelona de Ilhéus, às 16h, no Barradão.

Superar o oponente da vez é o primeiro passo para a equipe comandada por Léo Condé, que não vence há quatro jogos, todos sob o comando do novo treinador. A última vitória aconteceu com o auxiliar Ricardo Amadeu no cargo interinamente, por 2×1 contra o Atlético de Alagoinhas, no dia 8, após a demissão de João Burse. De lá para cá, são dois empates e duas derrotas.

A classificação no estadual ajudaria a acalmar a crise vivida na Toca do Leão neste início de ano. Além da mudança precoce de técnico, o time ainda não venceu na Copa do Nordeste, competição na qual tem chance remota de avançar. Na última quinta-feira, a derrota de virada para o Náutico por 3×2 terminou com vaias e protestos da torcida.

É nesse clima que o Vitória chega à última rodada da fase classificatória do Baiano. O rubro-negro está fora da zona de classificação, em 5º lugar, com 11 pontos, um a menos do que o Itabuna, 4º colocado. Os quatro melhores avançam.

O Leão precisa que o Itabuna não vença a partida contra o Bahia, que será disputada no mesmo horário, em Camacan. O tricolor já está classificado e vai jogar com o time sub-20.

Se o Itabuna perder, até um empate com o Barcelona de Ilhéus pode servir para o Vitória entrar no G4, mas nesse caso o rubro-negro tem que torcer também para que o Bahia de Feira não vença o Jacobinense na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Em caso de triunfo do Itabuna, o Vitória tem mais uma saída: que o Jacuipense perca para a Juazeirense, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe. Além disso, o rubro-negro precisaria vencer e ultrapassar o Jacuipense no saldo de gols. Atualmente o Leão leva a pior no quesito (3 a 0).

Vale lembrar que, em caso de nova eliminação, o Vitória não terá participação na Copa do Brasil 2024 garantida. Antes, algumas vagas do torneio eram atribuídas pelo ranking de clubes da CBF, o que salvou o rubro-negro nos últimos anos. Agora, campeão e vice do estadual ficam com duas vagas e a terceira será definida pela Federação Bahiana de Futebol, que ainda não divulgou o critério que adotará.

Em relação à escalação para enfrentar o Barcelona, o técnico Léo Condé tem o desfalque certo de Gegê, que já ficou fora dos últimos dois jogos por lesão. Com incômodo na panturrilha, o volante Rodrigo Andrade é dúvida.

Insatisfeito principalmente com as falhas na bola parada defensiva, o comandante sinalizou que pode fazer mudanças no time, mas se optar por manter a formação, o Vitória será mandado a campo com Lucas Arcanjo, Zeca, Dankler, Camutanga e Guilherme Lazaroni; Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Pedro Bicalho) e Diego Torres; Osvaldo, Léo Gamalho e Thiago Lopes.