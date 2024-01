É injusto dizer que Mantega não é qualificado para Vale, diz Silveira

Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega é cotado pelo governo Lula para compor o Conselho de Administração da Vale

A jornalistas, Silveira defendeu a participação do governo nos debates referentes à Vale Paulo Silva Pinto/Poder360 – 13.out.2023

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta 5ª feira (18.jan.2024) que é uma “injustiça” dizer que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, não seria qualificado para compor cargos corporativos executivos –em referência ao Conselho de Administração da Vale.

Silveira defendeu a participação do governo nos debates referentes à mineradora. A declaração do ministro foi dada a jornalistas no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. As informações foram divulgadas pelo Valor Econômico.

O ministro não negou que Mantega esteja sendo cotado para a Vale, mas disse que a conversa sobre o nome ainda era uma especulação.

“Mantega é o ministro da Economia mais longevo da história da República. É alguém extremamente preparado, professor universitário, que reúne todas as condições de assumir um cargo executivo”, disse.

ENTENDA O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está trabalhando para que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, faça parte do Conselho de Administração da Vale. Segundo apurou o Poder360, o pedido foi feito por Lula e quem está com a demanda é o Ministério de Minas e Energia, comandado por Silveira.

Filiado ao PT, Guido Mantega foi ministro da Fazenda de 2006 a 2015, durante os governos Lula e Dilma Rousseff, ambos do PT. Também foi ministro do Planejamento, de 2003 a 2004, no 1º governo petista.

Se aprovado para o Conselho de Administração da Vale, Mantega terá uma remuneração anual de R$ 112 mil mensais. Esse é o valor médio pago aos 13 conselheiros da empresa. A maioria deles é independente, mas 4 são indicados por grandes acionistas e 1 pelos funcionários da mineradora.

