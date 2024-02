Japão lança foguete ao espaço após falhas em 2023

Agência espacial espera que veículo se consolide com uma opção mais econômica para transportar satélites

Na imagem, o foguete japonês H3 decolando do Centro Espacial de Tanegashima na 6ª feira (16.fev); veículo espacial tem 63 metros de altura e 574 toneladas excluindo carga útil Reprodução/Youtube @JAXA-HQ – 16.fev.2024

PODER360 17.fev.2024 (sábado) – 14h55



A Jaxa (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão) anunciou na 6ª feira (16.fev.2024) que o lançamento do foguete espacial H3 foi bem-sucedido. O veículo, conhecido por ser um possível concorrente do Falcon 9, da SpaceX, deixou o Centro Espacial de Tanegashima por volta das 21h22 (horário de Brasília).

Em comunicado, a agência espacial japonesa disse ter confirmado a combustão do motor de 2ª fase. Também afirmou que o foguete atingiu a órbita conforme planejado.

Assista ao momento da decolagem:

O H3 tem 63 metros de altura e 574 toneladas excluindo carga útil. Custou cerca de US$ 1,5 bilhão e demorou 10 anos para ficar pronto.

A 1ª tentativa de lançamento do foguete foi realizada em fevereiro de 2023, mas os propulsores do equipamento espacial não foram acionados e a decolagem foi interrompida.

Na 2ª vez, em março do ano passado, o foguete foi lançado, mas, logo depois de decolar, começou a perder velocidade e teve que ser destruído. Segundo o centro de comando da agência à época, a ignição do motor de 2ª fase do foguete apresentou falha.

Com o sucesso de 6ª feira (16.fev), a Jaxa espera que o foguete se consolide com uma opção mais econômica para transportar satélites ao espaço. A agência espacial tem planos de lançá-lo até 6 vezes por ano nos próximos 20 anos.