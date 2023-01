É possível emagrecer sem deixar de beber cerveja? Entenda

Cortar hábitos prazerosos definitivamente, como beber cerveja, pode ser insustentável a longo prazo e causar frustração 31/12/2022 12:49, atualizado 31/12/2022 12:49

Muitas pessoas pensam que é preciso fazer várias renúncias para emagrecer, incluindo parar de beber cerveja e outras bebidas alcóolicas. A nutricionista Mariana Gomes, do aplicativo de saúde integrada Personal Virtual, afirma que a decisão não precisa ser tão radical ao ponto de excluir a bebida do fim de semana.

“Cortar por completo hábitos que nos fazem felizes – seja um alimento ou uma bebida – pode ser insustentável a longo prazo e causar frustração na pessoa que deseja ver o número na balança diminuir”, argumenta Mariana.

A nutricionista lembra que um processo de restrição de forma exagerada acarreta o “efeito rebote”, cujo resultado denota a vontade incontrolável de consumir alimentos prazerosos e pode causar compulsão e, consequentemente, o ganho de peso.

Perder peso de forma saudável não é algo que acontece da noite para o dia. É necessário ter bom hábito de vida, fazer exercícios, manter boa dieta, ter persistência e, claro, paciênciaFrancesco Carta fotografo/ Getty Images

No entanto, quando combinados com boas práticas, certos alimentos podem auxiliar na perda de peso graças a seu alto teor de fibras e/ou poder termogênico e anti-inflamatórioGetty Images

Esses alimentos são aqueles capazes de combater a retenção de líquidos, melhorar o trânsito intestinal, acelerar o metabolismo ou ajudar a queimar caloriasiStock

O abacate, apesar de calórico, é rico em gorduras boas, possui propriedades anti-inflamatórias e é um alimento que incentiva digestão mais lenta. Logo, é uma fruta que ajuda a prolongar a saciedade do corpoIrene Kredenets/ Unsplash

A pimenta é outro alimento que auxilia na perda de peso. Por elevar a temperatura corporal e ser capaz de aumentar a frequência cardíaca, as pimentas fazem com que queimemos mais caloriasPriscila Zambotto/ Getty Images

O salmão é um dos alimentos que prolongam a sensação de saciedade. Além de ser uma ótima fonte de proteína, também contém ácidos graxos anti-inflamatóriosCatherine Falls Commercial/ Getty Images

A maçã verde é uma das frutas mais indicadas para quem procura por alimentos que auxiliem na perda de peso. Além de conter pouco açúcar, se comparada a outros tipos de maçãs, ela também é rica em pectina, que auxilia na redução do colesterol e no bom funcionamento digestivoInacio Pires / EyeEm/Getty Images

Além de possuírem efeito termogênico, os ovos têm 6 gramas de proteína por porção. Quando consumidos pela manhã, promovem saciedade por várias horas no diaLaurie Ambrose/ Getty Images

Apesar de ser calórico, o coco traz sensação de saciedade, é rico em gorduras boas e disponibiliza energia para o organismo de forma mais rápida que outros tipos de gorduraHD Connelly/ Getty Images

Brócolis, couve, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho e rúcula, os vegetais crucíferos, possuem baixa caloria e são poderosas fontes de fibrasSam Barnes/ Getty Images

Peito de frango é uma excelente fonte de proteína e possui baixo teor de gordura e caloriasArx0nt/ Getty Images

Segundo especialistas, o vinagre de maçã prolonga a sensação de saciedade e ajuda a controlar os níveis de insulina no corpo. Há duas maneiras de consumir esse alimento: colocando na salada ou diluindo em água e tomando antes das refeiçõesAniko Hobel/ Getty Images

Frutas vermelhas são outro grande trunfo. Elas possuem propriedades rejuvenescedoras, atuam na redução dos níveis de inflamação e pressão arterial, são ricas em antioxidantes e deliciosas. Morango, cereja, groselhas vermelhas e mirtilos são alguns exemplosOlivia Bell Photography/ Getty Images

Para conseguir ver os números diminuindo na balança e garantir uma boa saúde, não deixe de procurar orientação profissional

A alternativa é não exagerar na cerveja na hora do happy hour com os amigos ou em qualquer outro momento de descontração. “É claro que não podemos exagerar, principalmente quando falamos de álcool que, além de prejudicar os resultados da balança, também fazem muito mal para a saúde, mas as pequenas exceções existem e fazem até bem”, explica.

Para ler mais, acesse o portal SportLife, parceiro do Metrópoles.

