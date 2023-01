Após protesto contra fechamento, escola pública será reaberta no DF

Após uma longa luta de professores, mães, pais e alunos, a Escola Classe SRIA, no Guará, finalmente finalmente condições de reabrir completamente.

A Regional de Ensino do Guará informou, oficialmente, para a direção da escola pública a autorização para a matrícula de 10 turmas.

“É uma excelente notícia para a comunidade. Abre a escola com novas vagas para a comunidade. Graças a Deus”, afirmou o diretor do colégio, Luiz Alberto Ferreira Lima.

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) recomendaram a suspensão do fechamento da escola para a Secretaria de Educação do DF.

Segundo o diretor, aproximadamente 180 alunos estão matrículas. Cerca de 45 novas vagas serão abertas em 7 de fevereiro. Os pais interessados deverão ir até a Regional de Ensino do Guará com os documentos na data.

Totalidade“Finalmente a Secretaria de Educação vai atender as recomendações do TCDF e do Ministério Público na totalidade”, comemorou. Em 2022, a escola tinha 226 alunos.

“A sensação é de alívio e tranquilidade. É a retomada desse ambiente de ensino. Agora vamos correr para fazer o planejamento pedagógico, compra de material, merenda. É o bom problema”.

O WhatsApp do diretor não para. Pais e mães buscam informações e para registrar agradecimentos. E cada palavra inspira os professores a prepararem as melhores aulas possíveis para os pequenos alunos em 2023.

TerrenoA escola classe está situada no complexo da Unidade 3 da Secretaria de Educação. No final de 2022, nas férias escolares, o governo começou o fechamento do local.

O governo reverteu o terreno para a Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap). A princípio, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF analisava a viabilidade de uso do espaço para construção de polo de saúde.