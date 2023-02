‘É preciso diferenciar manifestantes de criminosos’, defende Cláudio Castro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) disse que é necessário separar os manifestantes legítimos dos criminosos. A afirmação foi feita em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, deste sábado, 4. O mandatário participa do Lide Brazil Conference, evento que reúne empresários e políticos brasileiros em Lisboa. Além de Castro, participaram do evento a ministra Simone Tebet, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Após discursar no evento, Castro falou com o repórter Daniel Lian, da Jovem Pan, e comentou as afirmações feitas durante o evento sobre os atos do dia 8 de janeiro, classificando como crime o episódio. Castro também afirmou que é necessário saber diferenciar os manifestantes legítimos de criminosos. “Eu estive lá no dia seguinte defendendo a democracia. É importante que não tenhamos dúvidas e não coloquemos no mesmo grupo o bom manifestante e o criminoso. Ele nem manifestante é, está ali para cometer o crime, fazer arruaça. Agora, a pessoa que faz sua manifestação pacífica e democrática, é necessário tomar muito cuidado para não tolher essa pessoa. Os partidos de esquerda fizeram isso o tempo todo e foram criticados. É muito importante separar a boa manifestação do crime, que tem que ser combatido. O que a gente viu lá, a depredação, é crime e não manifestação”, afirmou Castro.

Confira a entrevista na íntegra: