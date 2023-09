‘Vocês não vão me ver de andador’, diz Lula sobre cirurgia no quadril

Às vésperas de realizar cirurgia para tratar uma artrose, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 26, estar otimista com a recuperação do procedimento. Durante o programa ‘Conversa com o presidente’, ele afirmou que irá se cuidar com “muito carinho” e “muita disciplina” da operação no quadril. “O Stuckert [fotógrafo oficial da Presidência] não quer que eu ande de andador. Ele já falou que não vai me filmar de andador. Então, significa que vocês não vão me ver de andador, de muleta. Vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse operado”, declarou. O petista também compartilhou que suas dores tiveram início em agosto de 2022, quando realizava campanha eleitoral. Lula relevou que chegou a cogitar a realizar a cirurgia em outubro, após vencer as eleições, mas optou por adiar para não ser visto como “velho”. “Naquela cena que você viu eu pulando no carro de som, não sabe a dor que eu sentia. Mas eu pulava porque era preciso animar as pessoas. Se o candidato está lá, de cabeça baixa, não passa otimismo para a sociedade. Eu queria operar logo depois das eleições. Mas pensei que se operasse, iam dizer: ‘O Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado”, relembrou.

Lula irá realizar uma cirurgia no quadril na próxima sexta-feira, 29. Ele será internado no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e deve ficar pelo menos três semanas despachando do Palácio da Alvorada, sede da residência presidencial. O procedimento será uma artroplasia total, com a instalação de uma prótese no lugar de partes lesionadas e anestesia geral. O objetivo é amenizar as dores “na cabeça do fêmur” que atingem o mandatário há meses. Ele deve deixar o hospital na terça-feira, dia 3 de outubro.Em conversa com jornalistas, o chefe do Executivo admitiu que tem medo da anestesia. “O que tenho medo é da anestesia, porque vou dormir e não gosto de perder o domínio da minha consciência. Mas, os médicos disseram que a anestesia avançou bem, não é como era no passado”, afirmou.

Leia também

General Heleno diz que ‘não tem condições’ de falar sobre atos do 8 de Janeiro porque já estava fora do governo



Arthur Maia condiciona chamar citados em delação de Cid à convocação de comandante da Força Nacional na CPMI