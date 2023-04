É Tudo Verdade exibe filme com Davi Kopenawa no Canal Brasil

A faixa É Tudo Verdade, dedicada ao mais importante festival de documentários do país, está devolta ao Canal Brasil. Toda quarta-feira, a partir de amanhã (5), vai ao ar um documentário inédito às 20h. A curadoria da programação é do crítico de cinema, jornalista e escritor Amir Labaki, que também assina a curadoria do Festival É Tudo Verdade. No mês de abril, serão exibidos quatro filmes inéditos: Gyuri, 7 Cortes de Cabelo no Congo, Segredos de Putumayo e Amigo Secreto.

O escolhido para abrir a faixa em 2023 é Gyuri, de Mariana Lacerda, que conta a história de Claudia Andujar, fotógrafa que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e dedicou a vida à proteção dos povos Yanomami na Amazônia brasileira. O filme ainda traz os diálogos de Andujar com o xamã e líder político Yanomami Davi Kopenawa e com o ativista Carlo Zacquini, com a interlocução do filósofo húngaro Peter Pál Pelbart.

Veja o trailer de Gyuri:

No dia 12 de abril vai ao ar 7 Cortes de Cabelo no Congo, documentário de Luciana Bezerra, Gustavo Melo e Pedro Rossi, que foi o vencedor do prêmio de melhor longa-metragem brasileiro do 11º Olhar de Cinema de Curitiba. O filme acompanha Fernando “Pablo” Mupapa, dono de um salão de beleza no subúrbio do Rio de Janeiro especializado em cortes afro, com narrativas diretamente do coração da África.

Segredos do Putumayo, de Aurélio Michiles, será exibido dia 19 de abril, data que marca o Dia dos Povos Indígenas. O longa traz detalhes da investigação sobre denúncias de crimes contra comunidades indígenas cometidos pela empresa britânica Peruvian Amazon Company. O filme tem como base o diário de Roger Casement, responsável pela descoberta em 1910. O documentário foi eleito o melhor filme de 2022 no prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) e ganhou o prêmio de melhor longa-metragem da Mostra Pan-Amazônica de Cinema (Amazônia FiDOC).

O documentário Amigo Secreto vai ao ar dia 26 e tem direção de Maria Augusta Ramos (O Processo). No filme, os jornalistas Leandro Demori, Carla Jiménez, Regiane Oliveira e Marina Rossi, na época do The Intercept Brasil e do El País Brasil, acompanham os desdobramentos do vazamento de conversas entre autoridades brasileiras em 2019 que abalaram a credibilidade da Operação Lava Jato. No longa, a diretora adota três instâncias principais para sua linha narrativa: o trabalho dos jornalistas; imagens de arquivo, como o depoimento de Lula diante do ex-juiz Sergio Moro; e a costura de imagens contemporâneas de protestos e movimentações em torno de Jair Bolsonaro.

A faixa “É Tudo Verdade” volta à programação do Canal Brasil no mesmo mês em que a 28ª edição do festival chega aos cinemas do Rio de Janeiro e de São Paulo com 72 documentários de 34 países diferentes. Entre os prêmios do festival, que acontece de 13 a 23 de abril, está o Prêmio Canal Brasil de Curtas, que dá ao vencedor R$15 mil e a exibição do curta no canal.

Vencedor do prêmio do canal em 2022, o inédito Cadê Heleny?, curta-metragem de Esther Vital, vai ao ar no dia 24, às 17h40. O filme traz a trajetória de Heleny Guaratiba, filósofa, professora e diretora de teatro desaparecida na época da ditadura militar brasileira.