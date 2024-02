É uma vergonha políticos irem a ato pró-Bolsonaro, diz Gleisi

Presidente do PT afirma que governadores e prefeitos que confirmaram presença temem que “coisas erradas” sejam reveladas

Gleisi Hoffman (PT) disse que ato convocado por Bolsonaro para este domingo (25.fev) é “mais uma ameaça de Bolsonaro às instituições e uma afronta à Justiça”; na imagem, Gleisi durante reunião da coordenação política do governo de transição, em novembro de 2022 Sérgio Lima/Poder360 11.nov.2022

25.fev.2024 (domingo)



A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), comentou no sábado (24.fev.2024) a participação de políticos eleitos no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista, neste domingo (25.fev). Segundo Gleisi, “é uma vergonha ver governadores e prefeitos” em “uma manifestação contra a democracia e a legalidade”.

“Que medo eles [os políticos que vão ao ato] devem ter do Bolsonaro, das coisas erradas que só ele [Bolsonaro] deve saber, para obedecer ao comando do inelegível”, sugeriu a presidente do PT em post no X (ex-Twitter).

“O ato de domingo não tem nada de defesa do Estado Democrático de Direito. É mais uma ameaça de Bolsonaro às instituições e uma afronta à Justiça, a quem ele está prestes a ter de prestar contas”, concluiu Gleisi, em referência à operação da PF (Polícia Federal) que tem o ex-presidente como um dos alvos por suposta tentativa de golpe de Estado.

QUEM VAI O ato pró-Bolsonaro, marcado para começar às 15h deste domingo (25.fev), em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), na avenida Paulista, em São Paulo, deve contar com a presença de mais de uma centena de congressistas, chefes dos Executivos estaduais e municipais. Pelo menos 4 governadores confirmaram presença. São eles:

Jorginho Mello (PL-SC); Ronaldo Caiado (União Brasil-GO); Romeu Zema (Novo-MG); Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), também disse que vai participar. Leia a lista de congressistas clicando aqui.

