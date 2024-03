É urgente um cessar-fogo em Gaza, diz Janja

Primeira-dama afirma estar “desolada” com as cenas do ataque de Israel a civis palestinos que aguardavam ajuda humanitária

Janja (foto) disse que a ação do exército de Israel é de “total desrespeito à vida” Mateus Mello/Poder360 – 22.dez.2023

29.fev.2024 (quinta-feira) – 19h08



A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, disse estar “desolada” com as imagens do ataque do exército israelense a palestinos nesta 5ª feira (29.fev.2024). Ao menos 112 civis foram mortos e 760 ficaram feridos enquanto aguardavam a entrega de ajuda humanitária, segundo autoridades palestinas. Janja também pediu um cessar-fogo.

“Desolada com as cenas cruéis e de total desrespeito ao direito à vida. No desespero para não morrer de fome, mulheres, crianças e civis inocentes morrem baleados na fila para receber ajuda humanitária em Gaza. É urgente um cessar-fogo!”, declarou em publicação no X (antigo Twitter).

Segundo o Al Jazeera, o ataque israelense se deu no sudoeste de Gaza. Os palestinos estavam à espera de um caminhão de farinha. Desde o início dos ataques de Israel, a disponibilidade de comida diminuiu drasticamente na Faixa de Gaza.

Um relatório da Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Organização das Nações Unidas) alertou, na 4ª feira (28.fev), que 1 em cada 4 moradores da região corre o risco de enfrentar a fome extrema. O conselho disse que um cenário de fome generalizada é “quase inevitável” frente aos bloqueios de Israel à chegada de suprimentos.

Ainda segundo o jornal, as vítimas foram levadas em caminhões, já que as ambulâncias não conseguiam chegar ao local porque as estradas foram “totalmente destruídas”. Foram encaminhados para 4 centros médicos: al-Shifa, Kamal Adwan, Ahli e hospitais jordanianos.

O número de mortos deve subir, uma vez que os hospitais já estão sobrecarregados e não conseguem prestar suporte a todas as vítimas. Mais de 30.000 palestinos já morreram desde o início do conflito.