Edu conta para Renée que Érica está saindo com Rico em Elas por Elas

1 de 1 foto colorida de homem negro com tranças presas atrás da cabeça – metrópoles – Foto: Foto: ReproduçãoEdu (Luís Navarro) tentará promover uma verdadeira discórdia entre Érica (Monique Alfradique) e Renée (Maria Clara Spinelli) nos próximos capítulos de Elas por Elas. Sabendo que a ex está se envolvendo com Rico (Pedro Caetano), o personal trainer decidirá espalhar a fofoca para a protagonista e dizer a ela que os dois estão saindo na trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson.

Tudo se deu após o delegado ter flagrado Renée e Wagner (César Mello) aos beijos. Decepcionado com a cena, ele resolveu colocar um ponto final no namoro deles, deixando a amada, de uma certa forma, abalada com o fora, embora ela não esconda o que realmente sente ainda pelo ex-marido e diga que vai fazer de tudo para reatar com o homem que lhe abandonou.

Confira o texto completo no Resumo das Novelas Online, parceiro do Metrópoles.

