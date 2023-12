PC Siqueira terminou namoro de mais de um ano e falou sobre depressão

PC Siqueira foi um dos primeiros youtubers a fazer muito sucesso no Brasil, e seguiu exercendo a profissão até o fim. O influencer foi encontrado morto dentro do apartamento, nesta quarta-feira (27/12), em São Paulo. No último vídeo, publicado há uma semana, ele revelou que tinha terminado um namoro de mais de um ano e que estava, novamente, com depressão.

“Eu estou mais ou menos. Acabei de terminar um relacionamento de mais de um ano e eu não sei o que fazer. É claro que vida que segue, bola para frente, mas fica um vazio. Fica uma coisa picada. Eu não sei o que fazer. Tem essa coisa do luto, quando você rompe um relacionamento e você tem que lidar com aquela sensação de morte, parece que a pessoa morreu para você ou parece que você está morto”, disse.

PC comentou sobre fim de relacionamentos e também sobre tomar decisões precipitadas. “Eu só sei que eu não quero ficar na bad neste término de relacionamento dessa vez. Eu já tive vários. Sou especialista e não sei o que fazer. Geralmente, o que eu fazia era substituir o relacionamento pelo outro, mas isso pode te levar a tomar decisões afobadas e pode colocar uma pessoa esquisita na sua vida, uma pessoa que não era para estar na sua vida. E ela vai estar lá. Então, eu não quero fazer isso”, disse.

Na sequência, o youtuber falou sobre a vida de solteiro. “E eu posso cair na gandaia e aproveitar a solteirice, aproveitar a putaria. Mas é engraçado quando acontece o rompimento. Essas ilusões passam e eu não estou com vontade de fazer nada, vontade de ver ninguém, nem de nada, vontade de ficar em casa, na cama, assistindo série e dormindo, basicamente”, declarou.

Por fim, ele falou sobre ter voltado a conviver com a depressão. “Depressão bateu de novo, estamos mais uma vez na luta contra a depressão. Você que está assistindo esse vídeo, que está recentemente solteiro ou solteira, eu estou com você e vocês estão comigo. Tem também que é final do ano, tem Natal e ano-novo. Por mais que eu não comemore, só passo em casa como se fosse um dia normal”, encerrou.