Maiara se pronuncia sobre rumores de reconciliação com Fernando Zor

1 de 1 Fernando Zor e Maiara usando roupas pretas – Metrópoles – Foto: ReproduçãoA cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se manifesrou sobre os rumores de que está em processo de reconciliação com o ex-namorado Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. Os dois artistas viveram um romance repleto de idas e vindas desde 2019, mas colocaram um ponto final na relação no primeiro semestre de 2023.

Segundo Maiara, os boatos são falsos. Em comunicado, a equipe da sertaneja informou que ela ficou surpresa com a história. “Maiara se surpreende ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga e está viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e foi categórica ao afirmar que se trata de fake news!”, diz o texto.

Aniversário de Brasília – 63 anos – 21.4.2023 – show Maiara e Maraisa (11)

Maiara Foto: Pedro Iff/Metrópoles

Fernando e Maiara

Fernando e Maiara se separaram pela 10ª vez Instagram/Reprodução

Foto colorida de Maiara – Metrópoles

Maiara anuncia fim de namoro com Matheus Gabriel e cita o ex Instagram/Reprodução

maiara e matheus gabriel_resized_compressed_compressed

Maiara, da dupla com Maraisa, e Matheus Gabriel Reprodução

Léo Dias entrevista Maiara e Maraisa Na Praia 13.8 (9)

Maiara & Maraisa revelaram que sentem a presença de Marília Mendonça Foto: Régis Velásquez/Especial Metrópoles

