Com Bolsonaro encrencado, campanha de Ricardo Nunes foca em Tarcísio

Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP

1 de 1 Imagem colorida mostra Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas, homens brancos de meia idade, segurando uma chave gigante simbólica de carro, feita de papelão, em evento de entrega de viaturas para a defesa civil – Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SPA campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), calcula desembarcar do bolsonarismo antes mesmo de embarcar. Tudo será decidido depois da manifestação a favor de Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, no próximo 25 de fevereiro, domingo.

Conforme o colunista Igor Gadelha mostrou, Bolsonaro liberou Nunes de ir ao evento. Com medo de vaias, devido à popularidade quase nula na capital paulista, o prefeito de São Paulo titubeou ao aceitar o convite para participar do ato. Já disse que sim, o que dificulta voltar atrás.

Mas o que depender de alguns integrantes de sua campanha, o embarque ao bolsonarismo termina aí. A avaliação é que o ex-presidente será um peso antes de a campanha começar de fato. Encrencado com a Polícia Federal (PF), Bolsonaro pode ser muito mais implicado às investigações sobre o golpe de Estado elaborado por ele mesmo.

Colar, portanto, em um golpista seria ruim para a campanha de Ricardo Nunes. Bolsonaro, se tornando réu no Supremo Tribunal Federal, se tornaria um estorvo.

Sendo assim, a campanha de Nunes já projeta colar em Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se vale de boa avaliação em território paulista. O governador de São Paulo é bem descrito até pelos adversário e tem bom trânsito na direita “não-bolsonarista”.

