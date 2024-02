Edu Guedes se manifesta após ser acusado de coagir ex de Ana Hickmann

Depois desta coluna noticiar com exclusividade que Alexandre Correa, através de seu advogado, Ênio Murad, estava acusando Eduardo Gudes e Ana Hickmann de coação, o apresentador da Record TV se manifestou e rebateu o ex-marido da amiga. “Meu posicionamento é somente na justiça”, disse para a Caras Brasil, sem negar ou confirmar, de fato.

A nova treta começou na última terça-feira (13/2), e acabou sendo acusado de quando o empresário foi apontado por descumprir a medida protetiva que o impede de se aproximar da ex-esposa. Na ocasião, Guedes estava com Hickmann na residência e assistiu a cena que, segundo Murad, foi classificada como perseguição.

“Ana Hickmann está usando o filho para tentar prender o Alexandre, o acusando de quebrar a medida protetiva. No dia 13, Alexandre foi entregar o filho, junto com seu pai, que tem mais de 80 anos. Nesse caso, Alexandre vai dirigindo e fica na porta do condomínio aguardando. Assim, o pai de Alexandre, Seu Gustavo, entra na casa, leva o menino e volta”, começou o advogado.

Foi nesse tempo que o pai, idoso, levou da portaria do condomínio até a casa de Ana Hickmann para entregar o menino que tudo aconteceu: “Enquanto o pai de Alexandre estava levando o Alezinho, a Ana saiu com o Edu Guedes, passou do lado do Alexandre, sabendo que o pai estava lá dentro levando o menino. E agora ela está mentindo pra tentar prender o Alexandre, afirmando que ele ficou na portaria do condomínio após a entrega, mas ele não ficou. Ele ficou aguardando o pai dele e a hora que o pai dele chegou, ele foi embora”, garantiu Ênio Murad.

Ainda durante a conversa com esta colunista que vos escreve, o advogado afirmou que da portaria do condomínio até a casa da apresentadora da Record dá mais de mil metros: “E o que temos a dizer sobre isso? Que o Alexandre está sendo perseguido até pelo amante da Ana. Porque a Ana Hickmann ainda é casada. Então, a relação dela com o Edu Guedes não é casamento, nem namoro. Ela é amante do Edu Guedes. E essas acusações são falsas e nós estamos pedindo as providências pro Alexandre se defender”, afirmou.

Recentemente, no dia 31 de janeiro, Edu Guedes entrou com uma queixa-crime contra Alexandre Correa, depois dele garantir que o artista teve um caso extraconjugal com a modelo.

Alexandre Correa, Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes são acusados de coagir Alexandre Correa Instagram/Reprodução

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes Reprodução

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes dividiram o comando do Hoje em Dia entre 2005 e 2009 Reprodução/ Instagram

Ana Hickmann, Edu Guedes, Chris Flores e Britto Jr

Ana Hickmann, Edu Guedes, Chris Flores e Britto Jr Reprodução/ Record

Edu Guedes 1

Edu Guedes Reprodução/Band

EduGuedes

Enquanto os papais participam de uma aula de culinária com o chef Edu Guedes Divulgação

A informação foi dada, com exclusividade, por Leo Dias. De acordo com o colunista, Guedes protocolou a ação alegando difamação. Vale lembrar que o chef negou qualquer envolvimento com Ana, assim como ela.