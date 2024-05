Eduarda Sabá e Lúcio Henrique Ribeiro trocam alianças em Milagres (AL)

O último fim de semana não sairá da memória de Eduarda Sabá e Lúcio Henrique Ribeiro. O casal brasiliense trocou alianças em uma belíssima cerimônia realizada em São Miguel dos Milagres, Alagoas — uma das praias mais lindas do Brasil.

Ela, médica recém-formada pela UnB. Ele, auditor financeiro do TCU. Ambos nascidos e criados na capital federal. Mas o sonho em se casar na praia esteve sempre guardado no coração da noiva. “Nosso namoro inteiro foi marcado por muitas viagens para a praia, sol e mar”, diz ela à Coluna Claudia Meireles.

Em 2022, antes de ficarem noivos, os pombinhos conheceram a Capela dos Milagres e ficaram apaixonados pelo local. “Desde então, nós já sabíamos que um dia casaríamos lá”, conta Eduarda.

Lúcio Henrique Ribeiro e Eduarda Sabá Ao desembarcarem em terras alagoanas, os 180 convidados foram recebidos em uma welcome party para lá de animada. A ocasião movimentou o Raizeiro dos Milagres, com muita música animada entoada pela banda Curtindo Samba e o DJ Amauri.

Enquanto os amigos e familiares do casal esbanjavam elegância a bordo de trajes all white, os noivos faziam o contraste perfeito a bordo de looks azuis.

Casal escolheu São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para trocar alianças Registro da welcome party Sábado (11/5) foi o grande dia da cerimônia religiosa, quando os pombinhos receberam as bençãos divinas por meio dos pastores Emílio Garofalo e Marcel Argolo, amigos do casal.

Sob os cuidados do cerimonial Mamá Omena e decoração assinada por João Curvelo, a celebração rendeu muitas lágrimas de alegria. Todos estavam emocionados com a união de Eduarda e Lúcio, especialmente com os votos que cada um proferiu ao outro.

A cerimônia religiosa ocorreu no sábado (11/5) A noiva, radiante, vestia um modelito Rosa Clara, comprado em Barcelona, na Espanha. Mais tarde, ela trocou o look por uma peça Junior Santaella.

Após a cerimônia, o casal e seus convidados seguiram para uma calorosa recepção que adentrou a noite o som do DJ Amauri Martins, do cantor Bruninho e de PV Mello. A festa foi regada a vários drinques, inclusive água de coco para refrescar.

O “sim” de Lúcio Henrique Ribeiro e Eduarda Sabá Além do delicioso menu servido na ocasião, todos puderam degustar do bolo de casamento e de docinhos de diversos sabores.

Veja os cliques de Celso Junior:

Lúcio Henrique Ribeiro e Eduarda Sabá Casal trocou alianças em Milagres Eduarda Sabá com os pais A noiva Os pais da noiva aguardam a filha Entrada de Eduarda na cerimônia Enfim, casados! Enlace de Eduarda e Lúcio Henrique Ensaio dos noivos Lúcio é auditor financeiro do TCU e Eduarda é médica Serviço

Cerimonial: Mamá Omena Eventos

Local: Capela dos Milagres

Fotografia: Celso Junior

Filmagem: Lucas Wedd Films

Decoração: João Curvelo Décor

Móveis: Living Eventos

Luz cênica: Geovanio Bezerra Luz Cênica

Estrutura: Conexão Maceió

Som, Luz e Gerador: Equipamentos Brebal

Atrações musicais: DJ Amauri Martins, cantor Bruninho e PV Mello

Buffet: W Gourmet

Bar: Ityneranty’s Bar

Água de coco: PV do Coco

Bebidas: Jambo Bebidas

Beleza: Alex Cerqueira Makeup

Vestidos da noiva: Rosa Clara e Junior Santaella

Terno do noivo: LC Alfaiataria

Identidade visual: Renata Chabetai

Limpeza: Clean Party

Segurança: Fabio Luiz Seguranças

Ambulância: Pro Saúde Ambulâncias

Música da cerimônia: Grupo Pra Sonhar

Fogos: Barca e Efeitos

Doces: Chef Mayanna Amorim

Bolo: La Sucrée, por Lais Omena

Forminhas: Lotus Forminhas

Stories: Takes For You

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.