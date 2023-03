Agenda Cultural SP: dicas de rolês na Barra Funda

Conhecido por ser um bairro industrial, a Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, vem mudando sua cara nos últimos anos. Em busca de aluguéis mais baratos e espaços mais generosos, galerias de arte e espaços culturais trocaram seus endereços na vila Madalena e Jardins pelos galpões de antigas fábricas da região, criando um novo circuito de arte.

Além dos bares e galerias, que atraem um público novo, a Barra Funda tem seus clássicos — casos do Theatro São Pedro, o segundo mais antigo da cidade; e do Memorial da América Latina, projetado por Oscar Niemeyer. Se você ainda não sabe o que é que Barra Funda tem, a Agenda Cultural para este fim de semana é um convite para conhecer esse bairro que vem se tornando um novo point dos paulistanos.

Aproveitando o encerramento da semana do dia Internacional da Mulher, 8 de março, para quem não quer sair de casa, tem dicas de livro, série e podcast que exploram questões femininas. Confira a seleção:

Exposições

Mesmo estando separadosA exposição parte do desejo de pensar a vida em coletivo e de reunir a produção de 47 artistas contemporâneos que participam das turmas do Clínica Geral, grupo de acompanhamento artístico do Ateliê 397, o mais antigo espaço independente de São Paulo. A mostra apresenta ao espectador uma grande diversidade de escolhas estéticas, temas e gerações. O que reflete o espírito do 397 em fomentar o pensamento crítico e a independência dos artistas no sistema de arte.

Rua Cruzeiro, 802 — Barra Funda. Qui./dom.: 15h/19h. Site: atelie397.com. Grátis. Até 2/4.

Maria Lucia Simonsen – Jogo da Memória II – Tinta acrílica sobre fotografia impressa em 20 tecidos diferentes

Jogo da Memória II, de Maria Lucia Simonsen, está na mostra coletiva do Ateliê 397Reprodução

Frank Walter Untitled [View of Dark Water, Hill and Sky], s:d Óleo sobre papelão 23 x 32.5 cm. [9.055 x 12.795 in.]

Trabalho sem título, de Frank Walter, em exposição na Galeria Fortes D’Aloiareprodução

Ópera Dido e Eneas, de Henry Purcell

Ópera Dido e Eneas, de Henry Purcell, no Theatro São PedroDivulgação

Festival-Camarao-Portuguesa-Setembro-2017-200

Festival do Camarão, Acarajé e da Cerveja no Memorial da América Latinadivulgação

maiara e maraisa na praia 13 (8)

Show de Maiara & Maraisa Foto: Régis Velásquez/Especial Metrópoles

“Recipes for desater” e “Frank Walter”O aproveitamento de materiais teoricamente ordinários permeia as duas exposições em cartaz na galeria Fortes D’Aloia. Enquanto o jovem artista Antonio Tarsis (Salvador, 1995) repensa as imagens de caixas de fósforos e de embalagens de frutas, o pintor caribenho Frank Walter (1926-2009) camufla o papelão em suas paisagens pouco luminosas do Caribe. Nesse jogo de mostra e esconde, os dois artistas propõem estéticas originais para imagens já muito gastas.

Rua James Holland 71 — Barra Funda. Ter./sex.: 10h/19h, sáb: 10h/18h. Site: fdag.com.br. Grátis. Até 15/4.

Show

Maiara e MaraísaAs cantoras apresentam o show da turnê “Metamorfose”, inspirada nas transformações que passaram ao longo da carreira. No repertório não faltam sucessos como “Medo Bobo”, “Fã Clube” e “Motel Afrodite”.

Rua Tagipurú, 795 — Barra Funda. Sáb. (11).: 22h30. Site: espacounimed.com.br. Ingressos a partir de R$ 70.

Teatro

Ópera Dido e Enéas, de Henry PurcellA ópera abre a temporada do Theatro São Pedro, o segundo mais antigo da cidade. Considerada uma das grandes obras do barroco inglês, “Dido e Enéas” foi composta em 1688 e se baseia no Livro IV da Eneida do poeta romano Virgílio, que narra a trágica história de amor entre Dido, a Rainha de Cartago, e Enéas, herói troiano. O elenco traz a soprano argentina Maria Cristina Kiehr no papel de Dido.

R. Barra Funda, 171 — Barra Funda. Sex. (10) / sáb. (11).: 20h; dom. (12).: 17h. Site: theatrosaopedro.org.br. Ingressos a partir de R$ 50.

Gastronomia

Festival do Camarão, Acarajé e Cerveja Artesanal no Memorial da América LatinaSão mais de sessenta opções de expositores presentes neste festival gastronômico bem abrangente. A partir de R$ 12, os amantes de cerveja podem experimentar marcas artesanais de Pilsen, IPA e Weiss. Quem está indo pela comida: os destaques do evento são camarão e acarajé, mas há opções de hambúrgueres, espetinhos, porco no rolete, sanduíches de pernil além de doces.

Praça da Sombra (Portões 8, 9 e 13): Av. Mário de Andrade, 664 — Barra Funda. Sex. (10) / dom. (12).: 11h/21h. Instagram: @artshineeventos. Grátis.

EM CASA

Série

Filhas de EvaSe você já for uma feminista iniciada nos princípios de Simone de Beauvoir e bell hocks, talvez ache essa série, produzida pela Globoplay, um tanto clichê. Para quem ainda não refletiu sobre os conceitos de sororidade paridade salarial e direitos das mulheres, a produção é uma ótima introdução. A série é protagonizada por quatro personagens femininas de três gerações diferentes vividas por Vanessa Giácomo, Giovanna Antonelli, Renata Sorrah e Debora Ozório. Ao criarem atrito em seus relacionamentos amorosos e familiares, elas tentam se libertar dos padrões criados para as mulheres na sociedade.

Dir.: Leonardo Nogueira. Série com 12 episódios. Drama.

Livro

Maternidade, Sheila HetiO nome pode induzir a leitora ao erro. Mas não se engane: esse livro é sobre a difícil decisão de uma mulher não querer ser mãe. Com a proximidade do fim da idade fértil, neste romance autobiográfico, a escritora Sheila Heti reflete sobre a maternidade e o desejo de ter filhos, partindo de suas experiências pessoas e das mulheres da sua família. Após buscar ajuda na filosofia, no próprio corpo, no misticismo e no acaso, ela descobre a resposta num lugar bem mais familiar do que imaginaria.

Trecho:

“Na verdade, a coisa mais difícil é não ser mãe – se recusar a ser a mãe de quem quer que seja. Não ser mãe é a coisa mais difícil do mundo. Há sempre alguém pronto a se meter no meio do caminho que leva uma mulher a sua liberdade, percebendo que ela não é mãe, tentando transformá-la em uma.

Eu não posso me importar mais do que já me importo. Sinto que acabaria comigo. Ter filhos é agradável. Ser não agradável seria uma grande vitória. Um filho é a coisa mais agradável do mundo. Será que um dia eu vou querer ser tão agradável assim?”

Maternidade, Sheila Heti. Companhia das Letras, pág. 312. R$ 72,90

Podcast

Donas da P* TodaLarissa Guerra é jornalista, mas já comandou um restaurante. Marina Melz também é jornalista e tem uma assessoria de imprensa. Em uma conversa sobre as dificuldades do empreendedorismo e a certeza de que o desafio se tornava suportável por ter com quem conversar, surgiu a ideia de gravar um podcast. Desde 2019, no Donas da P* Toda, elas trazem outras mulheres para a roda ​para trocarem ideias sobre carreira, comportamento e feminismo. Há 169 episódios disponíveis com duração média de 40 minutos.

Disponível em diversas plataformas de áudio. Saiba no site: donasdaptoda.com.br.