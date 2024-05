Eduardo Bolsonaro encontra neta de ministro de Hitler em visita a Parlamento alemão

Foto: Reprodução/Instagram

Eduardo Bolsonaro se encontra com deputada da extrema direita alemã em visita ao parlamento do país 01 de maio de 2024 | 21:41

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou em seu Instagram nessa terça-feira (30) fotos em visita ao Parlamento alemão, em Berlim, ao lado da parlamentar alemã Beatrix von Storch.

Storch, além de vice líder do partido populista de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), é conhecida por ser neta de Lutz Graf Schwerin von Krosigk, que atuou como ministro das Finanças de Adolf Hitler durante três anos. Ela já fora recebida em 2021 no Brasil por Jair Bolsonaro (PL).

Na legenda, o deputado afirma que Storch é uma “excelente deputada”, e compara os tempos atuais do Brasil com o incêndio do parlamento alemão em 1933, segundo ele “a desculpa usada por Hitler para perseguir seus opositores”.

Beatrix von Storch também reproduziu as fotos em sua conta na rede, chamando Eduardo Bolsonaro de “amigo”, e dizendo que patriotas como eles “estão juntos pela defesa da democracia, da liberdade e do Estado de Direito”.

O marido de Storch, Sven von Storch, também aparece em algumas das imagens das postagens.

Ana Beatriz Garcia/Folhapress

