Eduardo Bolsonaro vira garoto-propaganda de loja de camisetas

Após divulgar a Bolsonaro Store, loja online lançada em fevereiro com produtos que remetem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou às redes sociais para divulgar uma nova marca. Desta vez, o parlamentar publicou uma sequência de vídeos, nesta segunda-feira (20), em que aparece fazendo propaganda para uma loja de camisetas de Goiânia (GO).

No stories do Instagram, ele mostrou desenvoltura como garoto-propaganda, dando pulinhos para chamar a atenção dos seus mais de 5 milhões de seguidores na rede social, vestindo diferentes modelos de camiseta.

“Vale lembrar que nós não somos homofóbicos. A gente tem inclusive várias cores. É o que a Lucinha [marca de roupas] chama de arco-íris. Tem para a meninada, mulheres e crianças. E também não somos gordofóbicos, então, se você está um pouquinho acima do peso, fica tranquilo: a Lucinha tem o plus size”, afirma Eduardo, ao mostrar as peças.

No mês passado, Eduardo Bolsonaro lançou a Bolsonaro Store, com produtos como calendários, canecas de chopp com slogans e fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros produtos exclusivos.

O site registra como missão “oferecer produtos de qualidade a um público conservador e exigente”, e como visão “tornar-se referência em todo o Brasil em produtos para o público de direita, marcando presença entre as personalidades políticas do país e do mundo”.