Eduardo Bolsonaro volta a dizer que Brasil vive censura

Deputado participou de evento conservador na Hungria; afirmou que democracia brasileira está “sob ataque”

Eduardo Bolsonaro e Viktor Orbán participaram da Conferência de Ação Política Conservadora Reprodução/Instagram @bolsonarosp – 26.abr.2024

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) voltou a dizer na 6ª feira (26.abr.2024) que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seus apoiadores estão sob censura no Brasil. Ele também afirmou que a democracia do país sofre “ataques”. As falas foram durante o evento Conferência de Ação Política Conservadora, na Hungria. Outras personalidades de direita mundiais participaram do evento, como o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Eduardo negou uma suposta tentativa de golpe de Estado orquestrada pela direita. Disse que pessoas como o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques são acusados de algo “que nunca foi iniciado ou planejado”.

Ao falar sobre o 8 de Janeiro, Eduardo declarou que naquele dia não houve disparos e que nenhuma arma foi apreendida. Defendeu que a maior parte dos manifestantes estava acampada de maneira pacífica em frente ao QG do Exército, em Brasília.

Eduardo também falou do ex-deputado Daniel Silveira (sem partido), condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por declarações contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). “Em uma democracia prendem um congressista por falar?”, questiona.

O congressista também elogiou o bilionário e dono do X (ex-Twitter), Elon Musk. “Um dos homens mais ricos do mundo mostrou os bastidores entre o ministro STF Alexandre de Moraes e o X”, durante e depois das eleições de 2022.

Em 17 de abril, a Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara dos EUA publicou uma série de decisões sigilosas de Moraes sobre a suspensão ou remoção de perfis nas redes sociais. As decisões foram obtidas a partir de intimação parlamentar feita ao X de Musk.

Quando defendeu o impeachment de Moraes, Musk prometeu que publicaria em breve ordens do ministro que, segundo ele, “violam as leis brasileiras”.