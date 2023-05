‘Não voto se não tiver o suficiente para aprovação’, diz Lira sobre PL das Fake News

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), conversou com jornalistas nesta terça-feira, 2, falou sobre a votação do Projeto de Lei 2630/2020 – chamada de PL das Fake News. Segundo o mandatário da Casa, não haverá votação caso o placar não seja favorável à aprovação do texto. Ainda que o parlamentar tenha mantido na pauta a votação do projeto de lei na sessão, às 18h, o político alagoano ressaltou que irá aguardar as “contas” do provável placar para analisar se colocará ou não o projeto para votação. “[…] Ficaram de conversar com seus deputados e deputadas para agora, a partir das 17h, ter uma realidade sobre o placar desse projeto. Só preciso ter que entrar nos gabinetes para pegar as contas com os líderes. Se tiver [votos suficientes, claro que voto], se não tiver, o meu intuito é que não vote hoje”, disse. Questionado se um possível adiamento da votação não “enterraria” o projeto, Lira foi enfático: “O que enterra é uma derrota. Uma derrota, enterra”. Mesmo admitindo que trata-se de um texto polêmico, o presidente da Câmara dos Deputados decidiu manter a votação do tema. A decisão de manter o texto na pauta do dia ocorreu após encontro de Lira com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo, porém, distanciou-se do possível embate no Legislativo e disse que não vai se envolver no assunto: “Procuro não me meter muito na questão da Câmara, porque conversar com um já é difícil. Imagina conversar com 513. Deixa a Câmara decidir a hora que vai votar”.

