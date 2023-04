Eduardo Girão chama ministro de Lula de ‘intolerante’ por recusar feto de plástico: ‘Tem que respeitar as divergências’

Em entrevista ao Morning Show, parlamentar contou que tem o costume de entregar o ‘símbolo internacional pró-vida’ para outros políticos e classificou como ‘desproporcional’ a reação de Silvio Almeida

Reprodução/Jovem Pan News

Eduardo Girão foi o convidado do programa Morning Show



Nesta sexta-feira, 28, o programa Morning Show recebeu o senador Eduardo Girão (Novo-CE). Em entrevista, ele esclareceu o porquê de ter entregado um feto de plástico para o ministro Silvio Almeida em uma audiência no Senado. “Eu sempre andei com essa réplica, já entreguei para várias autoridades, cidadãos comuns, ministros do STF. Nunca aconteceu o que a gente viu ontem. Não quero fazer julgamentos, mas foi só editado o que o ministro falou. Depois eu tive a oportunidade de falar, e o objetivo jamais foi ofendê-lo, isso é o símbolo internacional pró-vida. A maioria da população brasileira é contra o aborto, o objetivo foi mostrar que estava existindo uma incoerência muito grande no governo Lula, extremamente contraditório”, respondeu. “O presidente fez cartas dizendo que iria respeitar a vida em todas as suas fases, mas o governo dele está fazendo totalmente diferente, que é atuar pela legalização do aborto. Ontem, a reação do ministro me pegou de surpresa, foi desproporcional. Os argumentos dele, inclusive usando a filha que está para nascer, ficaram estranhos. Ele deve ter visto o bebezinho no ultrassom, tem o fígado formado. De 11 semanas para 12, que é o período que querem legalizar o aborto. O PT é favorável a isso”, complementou.

Silvio Almeida recusou o objeto de plástico e respondeu, em alto e bom som, que repudiava o ato em nome da filha. “Eu não quero receber isso por um motivo muito simples: eu vou ser pai agora, e eu sei muito bem o que significa isso. Isso é para mim uma performance que eu repudio profundamente. Eu sou uma pessoa séria, e acredito que você também é. Se me fizer uma pergunta séria eu respondo”, disse o ministro, falando alto. Para Girão, a atitude foi desproporcional. “A ciência está a favor da vida. Fui mostrar ali exatamente a ciência do assunto. Como o Ministério dos Direitos Humanos tem uma proposta que não respeita os direitos humanos? Cada vez mais o brasileiro tem consciência da violência que é o aborto”, argumentou o parlamentar. “Ontem o ministro não foi um ministro de Estado. Ele tem todo o direito, como pessoa, de não receber o símbolo mundial que eu quis entregar, mas ele estava convidado pelo Senado Federal, tem que respeitar as divergências. O que aconteceu ontem foi uma intolerância muito grande, uma hipocrisia. Tudo que o governo Lula está fazendo é contra o aborto, está ficando claro que o povo brasileiro foi enganado. Desrespeito aos direitos humanos e às religiões do Brasil”, concluiu.

