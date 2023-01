‘Ele foi um herói’, diz primo de jovem baleada em tentativa de assalto sobre motorista por app

Baleada numa tentativa de assalto durante uma viagem por aplicativo às 23h de sexta-feira (30), no bairro de São Cristóvão, em Salvador, a estudante Ellen de Carvalho Vieira, 24 anos, foi retirada do carro pelo motorista, Bruno Caldas, 28, que se escondeu com a vítima atrás de um posto de gasolina.

Segundo um primo de Ellen, o também motorista Douglas de Carvalho, 23, que a tem como irmã, o ato foi crucial para que ela tenha sobrevivido. “[O motorista] Ele foi um herói, que conseguiu tirá-la de dentro do carro, se esconder e ligar para a polícia e para a família dela”, disse Douglas. “[Os suspeitos] Eles vieram procurando [a estudante e o motorista], e não acharam”, acrescentou.

A jovem, que mora em Cajazeiras, voltava de um shopping no mesmo bairro e tinha deixado uma amiga em Mussurunga. Na continuidade do trajeto, de acordo com Douglas, três homens realizaram a tentativa de assalto. “Segundo a palavra do motorista, os três meliantes vieram e já deram um tiro na abordagem”, contou o primo de Ellen, que foi a única atingida. O tiro foi em direção a seu queixo. “Depois desse tiro, eles três cravejaram a frente do carro de tiro e fugiram”, complementou o familiar.

Ellen foi levada, por uma viatura da polícia, ao Hospital Geral do Estado (HGE), já durante a madrugada de sábado (31). Como a bala tinha ‘descido’ a traqueia e chegado ao pulmão da vítima, ela precisou ser entubada. “[Ellen] Passou pela intubação, ficou dopada esses dias todos. Hoje [terça] que foi melhorar, graças a Deus”, contou Douglas, aliviado. “Ela pôde abrir a boca, pra falar pouquíssimas coisas, e disse que [o motorista] ele a ajudou muito.”

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).