Eleição do Conselho Tutelar de 2023 ocorrerá no próximo domingo (01); saiba mais

No próximo domingo (01), ocorrerá a eleição de membros para o Conselho Tutelar de 2023 na Escola Municipal Vila Vargas, das 8 às 17 horas.

O Conselho Tutelar é um órgão de fiscalização e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, intervindo em situações de vulnerabilidade, abuso ou negligência. Por isso, a participação da sociedade no processo de escolha unificada dos seus membros garante que os representantes eleitos estejam alinhados com as necessidades e os valores da comunidade local.

Data: 01/10/2023 (domingo)

Horário: Das 8h às 17h

Local: Escola Municipal Vila Vargas (sede) — Rua Lapa, 97, São Lourenço / Escolas da rede municipal (nas comunidades Santo Antônio, Jardim Novo, Vila Marinha, Duque de Caxias; e no distrito de Cachoeira do Mato)

