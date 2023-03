Elenco de Mar do Sertão confirma menção a posse de Lula em final

A cena final de Mar do Sertão, exibida na última sexta-feira (17/3), foi comparada à posse de Lula pelos telespectadores, e o próprio presidente reagiu à semelhança nas redes sociais.

No último capítulo, Xaviera (Giovana Cordeiro) foi eleita prefeita de Canta Pedra com slogan “faz o X”, em clara referência ao “faz o L” da campanha petista. Com figurino vermelho, ela desfilou pela cidade ao lado de crianças, uma cadeirante, um indígena e Timbó (Enrique Diaz).

Em Mar do Sertão, Xaviera (Giovana Cordeiro) toma posse como prefeita de Canta Pedra – Metrópoles

Lula na posse

A posse pareceu a subida de Lula na rampa do Palácio do Planalto, em 1° de janeiro, acompanhado de uma criança negra, do líder indígena cacique Raoni, do ativista anticapacitista Ivan Baron, de mulheres e da cachorrinha Resistência.

A primeira-dama, Janja, compartilhou uma montagem com ambas as posses: “Duas cenas, uma da vida real, outra da ficção. Desejo que cenas como essas se tornem comuns e que todos possam, cada vez mais, se sentir representados na política, na arte e na vida. Dia 1º de janeiro de 2023, para sempre nas nossas melhores lembranças!”.

Na sequência, Lula postou a montagem em seu Instagram: “Democracia também é representatividade. É quando cada brasileiro e cada brasileira tem a oportunidade de chegar onde quiser, e sabe que pode ocupar o lugar que quiser”.

Atores e o diretor de Mar do Sertão se manifestaram nos comentários confirmando a referência à posse presidencial, segundo o site Observatório da TV.

“Seguiremos fazendo história assim”, escreveu Giovana Cordeiro. “Minha novela, meu presidente! Viva, democracia! Viva o Nordeste!”, comemorou Isadora Cruz, a Candoca.

“Lula, querido! Que beleza você postar isso! A cena original foi um vendaval de emoções e maravilhas nos peitos de todos, e essa reencenação ecoa aquela potência! Obrigado”, comentou Enrique Diaz.

“E com o maior elenco de nordestinos na história da teledramaturgia! Não seria menos que isso! Viva a democracia!”, pontuou Thardelly Lima, intérprete do agiota Vespertino.

“Viva a representatividade, a democracia, o povo nordestino, o povo brasileiro e o Mar do Sertão”, declarou o diretor da trama, Bernardo Sá.