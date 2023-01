Elenco do Bahia ganha folga antes da estreia na Copa do Nordeste

Um dia depois de vencer o Atlético de Alagoinhas por 2×1, na Fonte Nova, o elenco do Bahia ganhou um descanso. Os jogadores foram liberados para folga nesta quinta-feira (19). O grupo retoma os trabalhos na sexta-feira (20), quando iniciará a preparação para a estreia na Copa do Nordeste. Domingo, o Esquadrão encara o Sampaio Corrêa, às 19h, no estádio Castelão.

A pausa no ritmo de treinos faz parte do planejamento preparado pela comissão técnica tricolor. Desde a estreia na temporada, o Bahia está num ritmo intenso de jogos. Por sinal, Renato Paiva e seus auxiliares implantaram uma novidade no dia a dia do clube.

Nesta quarta-feira, horas antes da partida contra o Atlético, os jogadores foram ao campo e realizaram um treino. De acordo com Renato Paiva, a equipe fará atividades sempre que os jogos forem iniciados após às 19h.

“Treinaremos sempre nos dias do jogo quando o jogo for a partir das 19h. Não quero jogadores nos quartos por muito tempo, é uma ativação para nós e uma revisão do trabalho da semana. Sem grande desgaste, fazer um refresh na cabeça dos jogadores faz bem. Percebemos o país onde estamos, tradições já colocadas no futebol brasileiro, vamos nos adaptar”, explicou Renato.

“Tudo aquilo que influencie o rendimento da nossa equipe vamos adaptar, é inegociável, treino, descanso, suplementação, tudo que pudermos fazer no dia de trabalho, vamos fazer. Essa consciência para mim tem que ir tranquila para casa, e o jogador vai perceber que é bom para ele, que ele será um melhor jogador do que era antes. Acreditamos muito. Adaptamos nisto e naquilo, mas há coisas que são inegociáveis. Só é possível ganhar trabalhando e trabalhando muito, ou só ganha de vez em quando, e nós não queremos ganhar na sorte”, completou.