Elenco quer trazer banda de Daisy Jones & The Six para a vida real

Daisy Jones & The Six foi lançado pela Amazon Prime Video e fez grande sucesso entre os telespectadores 27/03/2023 17:08, atualizado 27/03/2023 17:08

Lacey Terrell/Prime Video

Boas notícias para quem vibrou com uma novidade bem recente do Amazon Prime Video. Daisy Jones & The Six se passa nos anos 70 e retrata uma realidade comum para aquela época, em que a juventude vibrava no ritmo dos grandes grupos musicais.

Para tentar ser o mais fidedigno possível com a época, o Prime Video providenciou atores que cantassem e tocassem instrumentos na vida real. Até mesmo um álbum foi lançado pela gravadora Atlantic Records, com as músicas originais da série.

Leia a matéria completa no Guia de Séries, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas