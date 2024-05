Atriz pornô Stormy Daniels testemunha contra Trump em julgamento em Nova York

A atriz pornô Stormy Daniels foi chamada como testemunha no julgamento criminal de Donald Trump em Nova York nesta terça-feira (7). A promotoria alega que Trump encobriu um pagamento de US$ 130 mil para silenciar Daniels durante a campanha de 2016 sobre um suposto caso extraconjugal entre os dois. Daniels iniciou seu relato citando sua biografia, destacando sua infância difícil e a separação de seus pais. Durante o depoimento, Trump sussurrava constantemente para seu advogado Todd Blanche, segundo jornalistas presentes no tribunal. A atriz descreveu um encontro em 2006 em um torneio de golfe em Lake Tahoe, onde teria conhecido Trump. A testemunha afirmou que foi abordada por Keith Schiller, ex-segurança de Trump, para um jantar com o republicano. Daniels recusou inicialmente a proposta, mas acabou descrevendo em detalhes o encontro na suíte de Trump no hotel. A equipe do promotor de Manhattan afirma que Trump classificou falsamente seus pagamentos a Cohen como despesas legais para encobrir um esquema ilegal.

Em 2018, Cohen se declarou culpado por violar a lei federal de financiamento de campanhas devido ao pagamento a Daniels. Ele testemunhou que Trump o instruiu a fazer o procedimento. Trump, que busca retornar à Casa Branca, declarou-se inocente das acusações. A defesa do ex-presidente argumentou que o depoimento de Daniels não seria relevante para as violações de documentos financeiros que compõem o cerne do caso.

*Reportagem produzida com auxílio de IA