Eli se surpreende com as perguntas sobre sexo após o nascimento de Lua

Os seguidores de Eli e Viih Tube são bastante curiosos. O casal tem mostrado toda a rotina após o nascimento da primeira filha, Lua, e mesmo assim os internautas querem saber mais. Ao abrir uma caixinha de perguntas, o ex-BBB se surpreendeu com a quantidade de questionamento sobre a primeira relação sexual entre ele e a mulher.

E não foi apenas uma: “Vocês já conseguiram tirar um tempo pra namorar?”, quis saber um. E Eli respondeu: “Todo mundo perguntando isso (risos). Ainda não. Acho que mesmo que pudesse, nossa rotina atual com a Lua não ia deixar, porque agora que a Viih está ficando mais ‘tranquila’ em relação ao cansaço. Até semana passada, ela só ficava acordada pra amamentar, praticamente”, começou ele.

Em seguida, ele brincou: “Mas estou na contagem regressiva… Faltam 25 dias (risos)“. E os fãs não pararam, perguntando mais uma vez se eles já tiveram a primeira relação. E o ex-BBB voltou a repetir:

“Tô realmente pensando em como vai ser isso. Porque pensa comigo: a Lua dorme com a gente no quarto, somos praticamente só nós dois, ela mama toda hora, cada mamada é papo de 1 hora. Depois, eu entro na jogada pra fazer ela arrotar e ninar. Nisso, quando eu acabo, a Viih já está dormindo pra se preparar pra próxima mamada, que vai ser em 1h30. Uma dessas madrugadas que eu fico de plantão, fiquei pensando nisso. Como é que vai ser”, comentou.

Eli também recebeu dicas: “Sobre a primeira relação, espera o tempo da Viih, não pressione”. E ele rebateu: “Claro que não, gente. Tô zero preocupado com isso. Tô tão cansado que se ela falar ‘vamo’, eu falo ‘amor, tô destruído, deixa pra outro dia’ (risos). Ms vai ser no tempo que for mesmo”, garantiu o ex-BBB.

Logo depois, uma fã reclamou da curiosidade: “Tô achando um absurdo a pergunta sobre relação. Tenho uma bebê de dois meses e a gente nem respira”, afirmou ela. E Eli concordou: “Exatamente (risos). Por isso, fiquei pensando ‘como vai ser’. Porque não temos tempo (risos)”.

Um outro internauta usou o espaço pra afirmar que o casal não pode “namorar” no mesmo quarto que a criança, que seria crime. Com cara de assustado, Eli disse: “Deus me livre, gente. Eu, hein”.

WhatsApp Image 2023-04-30 at 16.42.00

Eli fala sobre relação sexual com Viih Tube após o nascimento da filhaInstagram/Reprodução

WhatsApp Image 2023-04-30 at 16.42.02

Eli fala sobre relação sexual com Viih Tube após o nascimento da filhaInstagram/Reprodução

WhatsApp Image 2023-04-30 at 16.42.01 (2)

Eli fala sobre relação sexual com Viih Tube após o nascimento da filhaInstagram/Reprodução

WhatsApp Image 2023-04-30 at 16.42.01 (1)

Eli fala sobre relação sexual com Viih Tube após o nascimento da filhaInstagram/Reprodução

WhatsApp Image 2023-04-30 at 16.42.01

Eli fala sobre relação sexual com Viih Tube após o nascimento da filhaInstagram/Reprodução