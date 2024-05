Eliezer diz que saiu do BBB devendo R$ 300 mil e racha contas com Viih

Eliezer entrou no BBB 22 como um homem comum e saiu com uma dívida de R$ 300 mil. A informação foi revelada pelo influenciador e empresário durante uma participação no podcast No Lucro, da CNN Brasil.

Na conversa, ele relatou ainda que demorou um ano para faturar o primeiro milhão, mas que não pensou no futuro naquele momento. “Gastei tudo. A pilha de juntar só veio quando eu soube da gravidez da Lua”, contou o influenciador, que será pai pela segunda vez em breve.

Eliezer-Viih-Tube-Visual

Eliezer apresenta novo visual, que assustou Viih Tube, aos seguidores Reprodução/Instagram

Viih Tube com Eliezer e Lua

Viih Tube com Eliezer e Lua Foto: Instagram/Reprodução

Viih Tube e Eliezer 4

Eliezer e Lua Instagram/Reprodução

Viih Tube e Eliezer 3

Família batizou unida Instagram/Reprodução

Eliezer-BBB-Críticas

Eliezer desabafa sobre críticas: “Um ano sendo diminuído na internet” Reprodução/Instagram

Ele explicou ainda que divide todas as contas da casa com Viih Tube, começando pela compra. O imóvel de R$ 8 milhões foi pago metade por ele e metade por ela.

Além disso, Eliezer fez questão de celebrar a esposa, Viih Tube, de quem é sócio na marca Baby Tube. “Todo mundo diz que eu não seria ninguém sem a Viih… E não seria mesmo. Tenho muito orgulho de ser marido dela.”

Eliezer diz que empresa criada para Lua já faturou valor milionário Viih Tube e Eliezer criaram uma empresa para Lua, de 1 ano de idade, assim que o bebê nasceu. Nesse período, o designer e ex-BBB revelou que a companhia já faturou um valor astronômico.

“Até dezembro do ano passado, a gente tinha faturado R$ 17 milhões”, declarou, em entrevista ao CNN Lucro. Apesar do valor, Eli contou que não sabe qual foi a renda total da empresa.

Eli abriu o jogo sobre a motivação para abrir a marca. “A marca só nasce porque ela existe na nossa vida, porque tanto eu quanto a Viih não sabíamos nada sobre esse mundo da maternidade”, completou.

De acordo com o ex-BBB, o aniversário de um ano de Lua, que durou três dias, foi uma estratégia para divulgarem a empresa e que, segundo ele, deu certo. “No período da festa, de sexta até quarta-feira, a Babytube tinha feito R$ 2 milhões”, disse.

Por fim, Eliezer contou que recebeu muitos contatos após a festa. “Depois que a festa acabou, passei quase dez dias fazendo reunião com grandes empresários e grandes marcas querendo me pagar para fazer o licenciamento da marca. Ainda não recuperamos o investimento total da festa, mas o retorno com esse movimento vai ser muito maior”, encerrou.