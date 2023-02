Secretaria de Infraestrutura realiza reparação em estrada da Zona Rural de Teixeira de Freitas

(Foto: Reprodução)

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com a execução de serviços voltados para a recuperação de vias públicas tanto no interior do município como nas que possibilitam o tráfego na Zona Rural.

Uma das diversas ações realizadas foi a recuperação de bueiro simples com manilha — tubo de concreto utilizado na captação e transporte de esgoto — na estrada entre as comunidades de Jardim Novo e Santo Antônio.

(Fotos: Reprodução)

