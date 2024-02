Web pede perdão a mãe de Medina e esposa de Zezé Di Camargo: entenda

1 de 1 Gabriel e Simone Medina, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda – Metrópoles – Foto: nullYasmin Brunet e Wanessa Camargo estão longe de ser unanimidade no BBB24. Adversárias diretas de Davi Brito, a modelo e a cantora tem gerado revolta nas redes sociais com as frequentes críticas ao motorista de aplicativo e as estratégias para isolá-lo no jogo.

Irritados, internautas passaram a pedir perdão para Simone Medina, com quem Yasmin Brunet teve embates quando namorada Gabriel Medina, e para Graciele Lacerda, que é acusada de falar mal de Wanessa na web, utilizando-se de um fake. Tanto Simone quanto Graciele eram bastante criticadas por pessoas que simpatizam com Yasmin e Wanessa.

“Mãe do Gabriel Medina, você nunca esteve errada e Deus deu livramento ao seu filho. Essa mulher é podre por dentro, vazia, sem alma…é so o reflexo do que ela é fora da casa. Hoje entendo essa mãe e se critiquei por noticias que li, peço perdão”, escreveu uma usuária do Twitter.

“Eu acho que a mulher do Zezé fez pouco criando fake pra atacar a Wanessa e a mãe do Medina e os amigos dele sempre estiveram certo, a verdade é essa”, opinou mais uma.

Veja mais reações:

5

Reprodução/Twitter

1

Reprodução/Twitter

2

Reprodução/Twitter

3

Reprodução/Twitter

Internautas pedem perdão para mãe de Medina

Reprodução/Twitter

