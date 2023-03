Eliezer se revolta com bolão por término com Viih Tube e solta o verbo

O ex-BBB22 e a influenciadora engataram um romance pouco tempo depois que Eliezer deixou o reality e estão esperando o primeiro filho 24/03/2023 17:00, atualizado 24/03/2023 17:00

Reprodução/Instagram

Eliezer aproveitou o Instagram para soltar o verbo contra haters que fizeram um “bolão” com o relacionamento dele com Viih Tube. O designer fez um longo desabafo nos Stories e se mostrou revoltado com a situação e aproveitou para expor uma série de comentários.

“Tudo entre eu e Viih foi muito rápido e intenso. De fato, eu vivi uma coisa que eu não acreditava que existia, até toda minha história com a Viih acontecer. Antes da Viih, tive relacionamentos que me fizeram ter medo ou não querer me entregar/gostar de alguém”, pontuou o designer.

Eliezer-Viih-Tube-Bolão

Eliezer se revolta com bolão por término com Viih Tube e solta o verboReprodução/Instagram

Eliezer-Viih-Tube-Bolão

Eliezer se revolta com bolão por término com Viih Tube e solta o verboReprodução/Instagram

Eliezer-Viih-Tube-Bolão

Eliezer se revolta com bolão por término com Viih Tube e solta o verboReprodução/Instagram

Eliezer-Viih-Tube-Bolão

Eliezer se revolta com bolão por término com Viih Tube e solta o verboReprodução/Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (1)

Conheça a história de amor de Eliezer e Viih TubeReprodução/Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (2)

Viih Tube foi participante do BBB21 e, mesmo sendo integrante do Camarote no reality show, teve que lidar com a badalação e a mudança de vida após o programa.Reprodução/Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (3)

Eliezer, por sua vez, participou do BBB22 e era parte da Pipoca. Total anônimo, o participante teve mais dificuldade com a vida de celebridade e se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo em maio de 2022.Foto: Globo/Reprodução

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (4)

Viih Tube foi uma das pessoas que ajudou Eli com a adaptação no novo estado. Os dois começaram a trocar mensagens e se aproximaram por meio das redes sociais, surpreendendo os internautas. Eliezer e Viih Tube trocam beijos em festa (Reprodução/Montagem Metrópoles)

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (5)

Os dois, então, começaram a ser flagrados juntos em lugares públicos e eventos particulares, levantando suspeitas de um romance. Ainda em maio de 2022, o primeiro beijo e uma relação assumida “sem rótulos”.Reprodução/Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (6)

Desde então, Eliezer e Viih Tube não se desgrudaram mais. Passaram o Dia dos Namorados juntos e fizeram viagens para pontos turísticos como Fernando de Noronha, mas sem assumir nenhum compromisso. Reprodução/Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (7)

Em agosto, três meses após assumir o romance, Eliezer pediu Viih Tube em namoro com uma surpresa romântica montada em um quarto de hotel. Os dois comemoraram bastante a união nas redes sociais. Eliézer pede Viih Tube em namoro (Reprodução: Instagram)

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (8)

Apesar do namoro não ser a intenção inicial de nenhum dos dois, o relacionamento começou se desenvolveu bem. Os dois ex-BBBs chegaram a fazer um “casamento simbólico” no Rock in Rio.

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (9)

Em setembro de 2022, um mês após o pedido de namoro, a grande surpresa: Viih Tube anunciou que está grávida e esperando um filho com Eliezer. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas foi muito celebrada pelo casal. Reprodução/ Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (10)

Em apenas quatro meses, Viih Tube e Eliezer construíram uma relação intensa e de bastante confiança, mesmo vivendo no mundo das celebridades. Que seja duradoura!Eliézer pede Viih Tube em namoro (Reprodução: Instagram)

Na sequência, Eliezer explicou que tinha motivos para não falar sobre os relacionamentos anteriores e desabafou sobre os julgamentos. “De fato, as pessoas esquecem que por trás de um celular tem vidas reais, pessoas reais, sentimentos reais. Desde o começo, antes de estarmos juntos, eu e a Viih lidamos com todo tipo de comentário ruim sobre o quão errado e o quão aleatório era estamos juntos”, relatou.

O designer explicou que o casal foi alvo de críticas desde o início do relacionamento. “Quando assumimos, inúmeros bolões de prazo de ‘validade’ sobre o quanto íamos durar. E quando contamos que a Lua estava vindo, desejos que a Viih fosse largada e rejeitada por mim antes mesmo de parir. O mais triste nisso tudo? Pouquíssimas pessoas nos olharam e cogitaram a possibilidade de ser verdadeiro”, disparou.

Mais lidas