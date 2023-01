Agenda cultural: novidades de 2023 e rescaldos de 2022

O ano de 2023 começou! Além de estreias no cinema que prometem levar o Oscar, que tal ver o que não deu tempo nos serviços de streaming em 2022? A agenda desta semana traz novidades de show, cinema, teatro e séries, mas também recupera lançamentos e aberturas de exposições que aconteceram no ano passado. Tem indicação de livro e de um podcast para começar o ano mais sabido. Confira as dicas.

Exposição:

Modernas! São Paulo vista por elasDia 8 de janeiro é comemorado o dia da fotografia. “Modernas! São Paulo vista por elas” está um prato cheio para quem gosta da técnica. A mostra apresenta imagens feitas por Alice Brill, Claudia Andujar, Gertrudes Altschul, Hildegard Rosenthal, Lily Sverner, Madalena Schwartz e Stefania Brill – mulheres judias que vieram para São Paulo fugindo da perseguição nazista no anos 1940. Aqui, encontraram uma cidade em ebulição e construção que registraram por suas lentes. Destaque para as fotos de Gertrudes Altschul, que buscava em suas composições linhas e formas geométricas; e os retratos de Madalena Schwartz.

Museu Judaico de São Paulo. Rua Martinho Prado, 128 – Bela Vista. Ter./fom.: 10h/18h Ingressos: R$ 20. Site: museujudaicosp.org.br. Até 5 de março.

Cinema:

Decisão de PartirUm homem morre depois de uma queda do topo de uma montanha. Durante a investigação, o detetive Hae-Joon conhece Seo-Rae, viúva do homem morto e principal suspeita, mas acaba se interessando por ela. O filme está entre os favoritos ao Oscar de produção internacional e já deu ao sul-coreano Park Chan-wook o prêmio de melhor direção no último Festival de Cannes.

Direção: Park Chan-wook. Coreia do Sul, 2022. Drama/Policial, 2h18. Em cartaz nos cinemas.

Show:

Alice Caymmi: Show ImaculadaÉ hoje! O show traz o repertório do quinto álbum da cantora, “Imaculada”. Com uma pegada mais pop, Alice explora batidas eletrônicas sem abrir mão da brasilidade de sua família. Fazem parte do setlist “Sentimentos”, música de trabalho do novo álbum, mas também sucessos, como “Tudo que for leve”.

Sesc Pompeia: Rua Clélia, 93 – Pompeia. Sex. (6/1) às 21h. A partir de R$ 12. Site: sescsp.org.br.

Teatro:

Uma relação tão delicadaDepois de uma temporada no Rio de Janeiro, chega a São Paulo a nova versão do premiado texto da francesa Loleh Bellon. “Uma relação tão delicada” foi montada no Brasil, em 1989, com as atrizes Irene Ravache e Regina Braga. A atriz Rita Guedes viu a primeira montagem e apresenta agora sua nova versão. A trama mergulha na relação de duas mulheres, mãe e filha, em um período de 60 anos. O texto propõe uma reflexão sobre temas como amor, envelhecimento e, claro, a relação familiar. Estreia sexta (6/1).

Teatro UOL: Avenida Higienópolis, 618 (dentro do shopping Higienópolis). Sex.: 21h, sáb./dom.: 20h. Ingressos a partir de R$ 70. Site: teatrouol.com.br. Até 26 de fevereiro.

Em casa:

Rensga Hits!Se você ainda não sabe cantar “Desatola, Bandida”, precisa procurar com urgência pela série “Rensga Hits!” na Globoplay. A série explora o universo dos sertanejos a partir da história da cantora e compositora Raissa (Alice Wegmann), que se muda do interior de Goiás para Goiânia em busca do sonho de se tornar a nova Marília Mendonça. O texto divertido e as atuações excelentes garantem diversão para toda família. A Globoplay já garantiu que terá uma segunda temporada.

Direção: Leandro Neri e Carol Durão. Comédia, oito episódios. Disponível na Globoplay.



Livro:

A vida mentirosa dos adultosA adaptação do livro “A vida mentirosa dos adultos”, de Elena Ferrante, acaba de estrear na Netflix. A dica é: ler a obra literária antes de assistir à audiovisual. O livro acompanha a vida de Giovanna do fim da infância ao começo de sua vida adulta. Ao ouvir seu pai declarar à mãe que a filha está cada dia mais parecida com tia Vitória, Giovanna entra em crise – a parente, na versão dos seus pais, é feia. A menina sai em busca de conhecer a tia, o que lhe causa grande impacto. O que é verdade? O que é mentira? Quais versões contamos sobre nós mesmos e das nossas relações? São algumas perguntas que o livro propõe.

Trecho:

— Quando você é obrigado a fazer o que não quer e obedece, a cabeça piora, tudo piora.

— A obediência é uma doença de pele?

Olhou-me perplexo por um instante, sorriu.

— Muito bem, é isso mesmo, uma doença de pele. E você é um bom tratamento, não mude, diga sempre tudo o que passar pela sua cabeça. Mais algumas palavras com você e aposto que vou melhorar.

A vida mentirosa dos adultos, de Elena Ferrante. Editora Intrínseca, 432 páginas páginas, 2020. R$ 49.

Podcast

Noites GregasNeste podcast, o professor de literatura Cláudio Moreno conta a história dos deuses, deusas e outros personagens que fazem parte da mitologia grega. Os episódios são curtos, cerca de 20 minutos, e cada um é dedicado a um assunto. O professor Moreno, como um bom mestre, sabe ser didático sem perder a profundidade.

Disponível no spotify, no google e apple podcasts, e no site: noitesgregas.com.br.