Em ano eleitoral, cidades e UFs aceleram solicitação de crédito

Em 3 meses, pedidos de financiamentos para investimentos é 58% de todo o dinheiro de 2023; bancos públicos são os mais buscados

Solicitação de crédito pelos entes federados acompanhou movimento dos juros no país Sérgio Lima/Poder360 – 3.set.2018

Gabriel Benevides 16.mar.2024 (sábado) – 6h00



O acumulado de solicitação de crédito pelos Estados e municípios para gastos e investimentos somou R$ 29,3 bilhões em 2024 –ano das eleições municipais para prefeitos e vereadores. Passados só 3 meses do ano, esse valor já equivale a 57,5% dos R$ 51,3 bilhões de dinheiro solicitado em 2023 inteiro.

Na comparação anual, 2023 teve um aumento de 136,4%. Em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), o índice havia terminado em queda de 78,0%. Os dados são do Ministério da Fazenda, que não consideram o crédito em moeda estrangeira.

No geral, os pedidos de empréstimos acompanharam o movimento dos juros no Brasil. Eram maiores quando as taxas estavam mais baixas e vice-versa.

Em 2020, por exemplo, o Banco Central diminuiu os juros drasticamente para impulsionar a movimentação econômica durante a pandemia. As cidades pediram mais dinheiro e tiveram alta de 273,2% nas solicitações de crédito.

Leia abaixo o histórico dos pedidos de empréstimos das cidades de 2019 até março de 2024:

Quando se analisa a quantidade de pedidos de crédito por credor (aquele a quem se pede a dívida), observa-se que os principais financiadores dos Estados são os grandes bancos públicos.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal concentram a maior parte dos empréstimos. Em 2024, eram responsáveis por 89,2% das solicitações.

O maior credor é o BNDES, com R$ 14,1 bilhões –equivalente a 48,0% do total. Em seguida estão o BB (R$ 7,9 bilhões) e a Caixa (R$ 4,2 bilhões). Os 3 totalizam R$ 26,1 bilhões. Com os demais credores, o total vai a R$ 29,3 bilhões. Eis o detalhamento:

A participação dos bancos públicos nos pedidos de crédito aumentou durante o 3º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Diminuiu nos 3 primeiros anos de Bolsonaro à frente da Presidência e aumentou em 2022.

Em 2023 atingiu patamares acima de 80%. Se o movimento registrado no começo de 2024 se perpetuar, a tendência é que esse valor aumente ainda mais.

NOS ESTADOS A solicitação de empréstimos para gastos e investimentos nos entes federados em 2024 aumentou em 5 das 27 unidades da Federação:

São Paulo – R$ 2,1 bilhões a mais; Mato Grosso do Sul – R$ 2,2 bilhões; Pará – R$ 776,9 mil; Roraima – R$ 795,7 mil; Acre – R$ 100,6 mil. Em valores absolutos, São Paulo tem o maior montante de dinheiro solicitado, além da maior diferença anual. Foram R$ 11,9 bilhões para o Estado nos 3 primeiros meses do ano.

O aumento nos empréstimos com o movimento de queda nos juros dá mais poder aos candidatos a prefeito que tentam reeleição neste ano. O financiamento maior dos bancos públicos é como um agrado do governo.

Lula promete aumentar a concessão de crédito pelas instituições estatais desde sua campanha eleitoral de 2022.

Como desenvolvimentista, o presidente e sua equipe econômica buscam fortalecer as empresas públicas durante essa sua 3ª estadia à frente do Planalto.

