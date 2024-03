Em barco, Macron come peixe e ganha presente do governador do Pará

Em seu primeiro compromisso no Brasil nesta terça-feira (26/3), o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um passeio de barco pelo Rio Guamá em direção à Ilha do Combu, em Belém, no Pará.

Macron fez o trajeto acompanhado pelo presidente Lula, pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e por ministros do governo brasileiro; entre eles, Jáder Filho (Cidades), irmão do governador.

Durante o percurso, de cerca de uma hora, o presidente francês e Lula comeram pescada amarela preparada pelo tradicional restaurante Pomme D’Or, que funciona há mais de 20 anos na capital paranese.

Macron ficou cerca de 4 horas em Belém, antes de seguir viagem ao Rio de Janeiro Material cedido à Coluna Igor Gadelha

Macron visitou com Lula e Hélder Barbalho a a “Filha do Combu”, empresa que produz chocolates desde 2006 na Ilha do Cumbu, nos arredores de Belém. Material cedido à Coluna Igor Gadelha

O presidente francês Emmanuel Macron com o governador do Pará, Hélder Barbalho Material cedido à Coluna Igor Gadelha

Macron esteve no Pará acompanhado do governador Hélder Barbalho e do presidente Lula Material cedido à Coluna Igor Gadelha

Macron também ganhou uma sacola de palha com presentes de Helder Barbalho. Entre eles, camisas do Remo e do Paysandu, principais times de futebol paraense.

A viagem até a Ilha do Combu foi feito no mesmo barco que transporta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante o tradicional Círio Fluvial, que ocorre todos os anos no segundo domingo de outubro.

Macron e Lula devem deixar Belém ainda nesta terça em direção ao Rio de Janeiro. O presidente francês ainda deve cumprir agendas em São Paulo e Brasília nos próximos dias.