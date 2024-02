Em bloquinho, Boulos pede Bolsonaro preso e Lula reeleito

“1º: Bolsonaro preso, 2º: Lula reeleito, 3º: a Prefeitura de São Paulo na mão do povo”, disse pré-candidato a prefeito

O deputado Guilherme Boulos é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Psol e tem o apoio do presidente Lula reprodução/X @GuilhermeBoulos – 11.fev.2024

PODER360 12.fev.2024 (segunda-feira) – 12h56

atualizado: 12.fev.2024 (segunda-feira) – 13h17

O deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), publicou um vídeo em suas redes sociais no domingo (11.fev.2024) em que aparece fazendo 3 desejos de Carnaval. Boulos pediu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e “a Prefeitura de São Paulo na mão do povo”, em referência à sua candidatura.

“Os 3 desejos do Carnaval 2024: 1º, Bolsonaro preso; 2º, Lula reeleito; 3º, a Prefeitura de São Paulo na mão do povo”, disse o político no vídeo.

A brincadeira foi feita em um bloco de Carnaval na capital paulista. Boulos segurava uma lâmpada, parte da fantasia de gênio de um folião.

Assista (55s):

