Em Davos, Tarcísio de Freitas busca investimentos para ‘reindustrializar’ São Paulo

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas está no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, com o principal objetivo de atrair investimentos para o Estado, que é o mais rico do Brasil. Ele já conversou com o presidente do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn; com Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud, CEO do Qatar Investment Authority, fundo soberano do Catar; Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC); Eknath Sambhaji Shinde, primeiro-ministro do Governo de Maharashtra, província responsável por 20% do PIB da Índia. Além disso, Tarcísio também participou de um almoço de negócios com o empresário André Esteves, do banco BTG Pactual. Viajaram com o governador para Davos, o secretário de Negócios Internacionais Lucas Ferraz, o secretário-chefe da Casa Civil Arthur Lim e da secretária de comunicação Lais Vita. Essa é a primeira viagem internacional do novo governador de SP. Tarcísio destacou o potencial que o Estado possui para o desenvolvimento econômico sustentável: “Vamos buscar o investimento, para fazer a diferença, em todos os setores. Investimento no nosso agronegócio, na nossa indústria, temos uma oportunidade gigante de promover a reindustrialização do Estado de São Paulo, investimento na área de transportes, na área de logística, para que a gente possa conquistar o desenvolvimento, promover a qualidade de vida das pessoas sempre na base do diálogo (…) A nossa missão em Davos é apresentar todo o potencial de São Paulo: seu desenvolvimento sustentável, sua capacidade de atração de investimentos e as oportunidades para parcerias com o setor privado. Trazer novos negócios para o Estado São Paulo significa gerar empregos, renda, qualidade de vida e ajudar no crescimento do Brasil”, disse.

*Com informações do repórter David de Tarso