Veja o motivo surpreendente de treta entre Sasha e Enzo Celulari

O universo dos nepo babies dos anos 1990 começou o ano cheio de intrigas após Sasha Meneghel e Bruna Marquezine deixarem de seguir Enzo Celulari nas redes sociais. Após muitas especulações, parece que a briga central foi entre os filhos de Xuxa e Claudia Raia, inclusive as mães até chegaram a se envolver.

De acordo com o portal Leo Dias, a treta começou após uma fala de Enzo. O jovem teria afirmado a um grupo de amigos, durante uma viagem a Fernando de Noronha, que João Figueiredo se casou com Sasha por interesse.

A frase saiu da roda e chegou até a estilista, que não teria gostado nada da afirmação e teria deixado de falar com o rapaz. O filho de Edson Celulari teria chegado até a pedir ajuda para a mãe, que supostamente ligou para Xuxa para conversar sobre a situação.

Entretanto, de nada teria adiantado a intervenção. Fontes afirmaram que a loira está decepcionada e magoada com Enzo. A lista de pessoas que não gostaram da situação conta ainda com João Guilherme e Bruna Marquezine, que também deram unfollow em Celulari.

Saiba o real motivo da briga entre João Guilherme e Enzo Celulari A treta entre Enzo Celulari e João Guilherme tem ganhado novos capítulos. Apesar de não ter nenhuma troca de farpa pública, a principal evidência de que há algo errado foram os unfollows no Instagram após o Réveillon em Noronha, que envolveu, além da dupla, Sasha, João Figueiredo, Bruna Marquezine e Jade Picon.

Uma fonte, que é produtora de moda de São Paulo, explicou ao Jornal Extra que a rivalidade entre os dois começou antes de Bruna Marquezine, que é ex de Enzo Celulari e está vivendo um affair com o filho de Leonardo. “O problema é do João Guilherme com o Enzo, e começou muito antes da Bruna. Existe uma rivalidade ali. Até de mercado”, revelou.

A moça ainda contou que João Guilherme começou a se inspirar em Enzo, mas, depois de um tempo, passou a copiar o filho de Claudia Raia em tudo que ele fazia. “No começo era um espelhamento, uma inspiração, mas depois ele passou a tentar parecer, em tudo”, declarou.

Por conta da semelhança no estilo, os dois passaram a competir pelo mesmo mercado de moda. “Soube de vezes em que o João fez chegar às marcas que Enzo representava o seu media kit”, contou.

Além da parte profissional, a pessoal também teria interferido no relacionamento entre eles. Isso porque os dois parecem ficaram com as mesmas mulheres. Além de Bruna Marquezine, a dupla teria se envolvido, em momentos diferentes, com Yasmin Brunet. O ator não teria gostado de “perder” a participante do BBB 24 para Enzo.

Jade Picon também foi um nome que levantou a rivalidade entre os dois. “Ele já tinha ficado com a Yasmin, depois a Jade. O João já tinha o ranço instalado, né?”, explicou uma fonte próxima ao grupo de amigos.

Réveillon em Noronha Em Fernando de Noronha, o grupo inteiro se encontrou, com exceção de Yasmin, que já estava se preparando para o Big Brother Brasil. Entretanto, João Guilherme, ainda de acordo com o Extra, não teria gostado da aproximação de Enzo.

“Com ciúme, ele acabou fazendo a cabeça do Sasho (marido da filha de Xuxa) e a coisa inflamou. Foi efeito dominó, e Marquezine acabou saindo antes da ilha”, completou a fonte. Enzo não deixou de seguir ninguém do grupo de amigos.

No grupo, apenas Jade Picon não deixou de seguir Enzo, o que não teria sido bem visto por João Guilherme. O filho de Leonardo também deu unfollow na ex-Travessia.