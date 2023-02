Em dois anos de Open Finance, Sicoob chega a 200 mil consentimentos ativos e lança produtos inovadores

Com forte presença no Open Finance desde as discussões iniciais, o Sicoob comemora dois anos do lançamento do sistema de compartilhamento de dados abertos com mais de 200 mil consentimentos ativos. O número é uma evidência que o conceito está em constante evolução internamente porque está alinhado ao propósito do Sicoob de conectar pessoas para promover a justiça financeira e a prosperidade por meio da cooperação.

Desse montante, 200 mil são consentimentos ativos de cooperados do Sicoob e 140 mil de cooperados únicos. Consentimento é a palavra utilizada para definir a autorização dada pelo cooperado para que suas informações sejam enviadas ou recebidas de uma instituição financeira para outra.

Antônio Vilaça Júnior, diretor de Tecnologia do Sicoob, destaca que o Open Finance é um ambiente propício para inovações e uma excelente oportunidade para potencializar ainda mais o cooperativismo financeiro no Brasil. “Com o ecossistema, conseguimos mostrar os nossos diferenciais, como taxas justas e tarifas mais baixas. Acreditamos que o sistema financeiro aberto é uma alavanca para o crescimento das cooperativas em todo o país, por isso temos investido na personalização dos produtos e serviços para atender os mais variados perfis de cooperados do Sicoob”.

Desde o lançamento, o Sicoob tem apresentado diversos produtos e serviços ligados ao Open Finance, facilitando ainda mais o dia a dia dos cooperados. Em dezembro de 2022, por exemplo, divulgou o lançamento de uma ferramenta de aporte financeiro que permite ao cooperado trazer dinheiro de uma instituição com a qual possui relacionamento para o Sicoob, a partir do próprio App da instituição financeira cooperativa.

As expectativas para 2023 incluem novas funcionalidades, em especial o agregador de cartões e o agregador de crédito, onde o cooperado conseguirá ter a visão consolidada destas modalidades em uma só tela.

Cooperativismo e o pioneirismo

Também como novidade ligada ao Open Finance, a instituição lançou Adesão Inteligente Sicoob (AIS), movimento conhecido no mercado como smart onboarding, que funcionou como projeto piloto e foi o primeiro a ofertar esse tipo de serviço.

Seus esforços permitiram, também, ser o primeiro representante do cooperativismo a se habilitar como ITP (Iniciador de Transação de Pagamentos) e, no próprio mercado financeiro, esteve entre as dez primeiras instituições a se habilitar dentro de uma gama de mais de 800 players.

Em setembro de 2022, o Sicoob ainda realizou outra entrega relevante: o chamado Agregador Financeiro, uma ferramenta que possibilita o acesso às informações bancárias de outras instituições dentro do próprio App Sicoob. Isso permite que o cooperado centralize toda sua vida financeira, com uma visão integrada de seus lançamentos de contas e saldos, economizando tempo nas consultas e análises de extrato.

Benefícios do Open Finance para o cooperativismo

O Open Finance, explica Vilaça, oferece diversas vantagens aos brasileiros e ao Sistema Financeiro Nacional. Com ele, além de promover uma competição saudável entre as instituições financeiras, o Banco Central incentiva um movimento de inovação no mercado, além de maior transparência no segmento.

“Vai caber justamente ao consumidor final a escolha de onde começar e onde terminar suas operações, sejam elas abertura de conta corrente, busca por crédito ou pagamento de contas. Nesse sentido, temos reforçado que o Sicoob é ‘mais que uma escolha financeira’, então, tenho certeza de que conquistaremos muitos cooperados ao longo da jornada”, analisa.