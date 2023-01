Em dueto inédito, Luísa Sonza canta com Alcione no Festival de Verão Salvador

Os encontros do Festival de Verão foram diversos. Alguns já aconteceram em outros carnavais: Gil e Caetano têm mais de 50 anos somente de amizade. Juntos, viveram a dor do exílio até a apoteose de se encontrarem, já velhinhos e com a vida feita, como foi no sábado. Criolo e Ney Matogrosso é outra dupla que já se conhece e não é de hoje, até música gravada juntos têm. Olodum e Baiana são de universos tão próximos que até nos perguntamos como esse encontro não aconteceu mais vezes.

Por outro lado, houve, também, encontros inusitados, tanto no estilo quanto já própria proximidade pessoal. Nesses quesitos, com toda a certeza Alcione e Luísa Sonza foi o show que mais despertou curiosidade. O que estariam preparando? Como iria funcionar?

Naturalmente, os públicos também vivem universos distantes. Samantha Bastos, 18 anos, é fã de Luísa e diz que nunca ouviu Alcione. Foi preciso uma provocação da reportagem, cantando um trecho de A Loba, para ela saber de quem se tratava. A música entrou no repertório, encerrando a participação de Alcione.

Já Romilda Oliveira, 56 anos, nunca sequer tinha ouvido falar em Luísa, mas poderia passar horas a fio contando causos vida e carreira de Marrom.

A cantora de 75 anos se apresentou no Festival de Verão pela segunda vez. Por coincidência, a primeira, em 2004, também foi uma participação: subiu no palco de Margareth Menezes, que gravou DVD naquele show.

Marrom foi só elogios a Luísa em entrevista que deu antes de ir ao palco. Classificou a gaúcha como um doce de pessoa, elogiando sua voz e música.

“Uma menina meiga, né? Com uma voz bonita. Ela é bonita. Gosto demais dela é daquele astral dela”, afirmou. Alcione ainda elogiou Xamã, que tocou com Os Gilsons mais cedo, antes do anoitecer deste domingo.

O dueto Luísa-Alcione é inédito. Elas definiram o repertório com muita antecedência e não fizeram questão de mistério:. Com a sua banda, a diva do pop gaúcha convidará a rainha do samba ao palco para cantarem juntas três sucessos do repertório de Marrom. Depois do Prazer”, “Você me Vira a Cabeça” e “Faz uma Loucura por Mim”. O público, de todas as gerações, saiu satisfeito.