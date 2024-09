Em encontro, Bolsonaro dá medalha a candidato à sucessão de Lira

O ex-presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta quarta-feira (4/9), em Brasília, com o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara.

O encontro ocorreu pela manhã na casa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, e contou ainda com a presença do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que é amigo de Motta.

A conversa ocorreu horas após o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), desistir da disputa pela sucessão de Arthur Lira e anunciar apoio a Motta.

1 de 4

Medalha traz as palavras “imbrochável”, “imorrível” e “incomível”

Reprodução

2 de 4

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) virou favorito para assumir a presidência da Câmara

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

3 de 4

Deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) desistiu de candidatura à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara

Marcos Oliveira/Agência Senado

4 de 4

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe deputado Antônio Brito (PSD-BA), candidato à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara

Material cedido à Coluna Igor Gadelha

A jogada foi feita após Pereira perceber que não teria chances de se viabilizar na disputa e, ao mesmo tempo, ser informado que o correligionário paraibano agregaria mais apoios na Câmara.

Bolsonaro dá medalha Segundo relatos, o encontro de Motta com Bolsonaro teve tom amistoso. O ex-presidente, inclusive, contou à coluna ter dado ao deputado a medalha dos três “is”: “imbrochável, imorrível e incomível”.

A entrega da medalha foi vista pelos aliados de Motta como uma sinalização de que Bolsonaro não teria resistência à candidatura do parlamentar paraibano, como tinha em relação a Marcos Pereira.

Bolsonaro costuma entregar a medalha para personalidades com a qual tem boa relação. Ele chegou a dar o objeto a outros candidatos na Câmara, como ao deputado Antônio Brito (PSD-BA).

Candidato também se reuniu com Lula Após o encontro com Bolsonaro, Hugo Motta foi ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Lula. Desta vez, estava acompanhado de Pereira e do ministro dos Portos, Silvio Costa Filho (Republicanos).