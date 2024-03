Prefeitura divulga resultado do edital de credenciamento para pareceristas da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Promoção Social e Cultura juntamente com o Departamento de Cultura, informa que foi divulgado no Diário Oficial do Município o resultado do edital de credenciamento de pessoas físicas para exercerem as funções de pareceristas, que farão a análise e emissão de parecer técnico para pontuação e classificação das propostas inscritas nos editais da Lei Paulo Gustavo em Teixeira de Freitas.

A próxima etapa consiste no encaminhamento dos projetos nas áreas de Audiovisual, Demais Áreas da Cultura e Edital de Premiação Prêmio Ramiro Guedes. Maiores informações pelo Whatsapp (73) 3011-2724, ou através de atendimento presencial na Casa da Cultura (localizada na rua Mauá, nº 143, no Centro).

Para acessar o resultado do edital de credenciamento de pareceristas, clique aqui.

